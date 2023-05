Sterk Antwerp begint Champions' play-offs met gouden driepunter tegen Union en mengt zich vol in titelstrijd

Union-aanvaller Victor Boniface liep met gebogen hoofd naar binnen aan de rust. Gevolgd door zijn ploegmaats. Teuma, Lynen, Kandouss, Burgess en co. 0-2 stond het op dat moment. De Brusselaars werden de eerste helft op zowat alle vlakken afgetroefd door bekerwinnaar Antwerp. Inzet, power, dadendrang. Het verschil in intensiteit was groot. Iedere profvoetballer uit de Jupiler Pro League zou een voorbeeld moeten nemen aan Vincent Janssen. De Nederlander doet alles aan honderd procent. Druk zetten, in duel gaan, lopen - offensief en defensief. Hij gunt zijn rechtstreekse tegenstander geen seconde rust. Élke match opnieuw.

Bij Union lukte omzeggens niets. Het middenveld raakte geen bal tegen het jonge duo Vermeeren-Keita. De maturiteit waarmee die twee voetballen, is geweldig. Boniface zat dan weer in de achterzak van Alderweireld. Lazare, Adingra, Nieuwkoop, Teuma… Allen onzichtbaar. Slordige passing, slechte combinaties. De enige die voor een beetje dreiging zorgde, was Lapoussin. En dan nog. Antwerp had de boel helemaal onder controle. Zij straalden rust uit, panikeerden nooit.

Quote Bij Union begonnen ze zich te ergeren aan het viriele spel van Antwerp én aan de beslissin­gen van scheids­rech­ter Van Driessche. Nooit een goed teken.

De 0-1 kwam er na balverlies van Lazare en een snelle omschakeling. Bataille zette perfect voor, Ekkelenkamp kopte hard binnen. Keita verdubbelde de voorsprong op het half uur. Burgess speelde slecht in, de belofteninternational werkte koelbloedig af oog in oog met Moris. Twee individuele fouten werden genadeloos afgestraft. Bij Union begonnen ze zich te ergeren aan het viriele spel van Antwerp én aan de beslissingen van scheidsrechter Van Driessche. Nooit een goed teken.

Karel Geraerts greep in na de eerste vijfenveertig minuten. Ook hij herkende zijn ploeg niet. Puertas, Terho en El Azzouzi moesten voor meer dash zorgen. Maar het was Antwerp dat bijna op 0-3 kwam. Balikwisha met de kap en de trap - op de lat. Een onherkenbare Boniface werd naar de kant gehaald door Geraerts en was zichtbaar not amused. Zijn coach was dat evenmin met de prestatie van de aanvaller. Ondermaats.

Union probeerde om meer druk te ontwikkelen in het slotkwartier, maar slaagde daar zelden in. Grote kansen werden niet bij mekaar gevoetbald, hete standjes voor doel resulteerden in niets. Nilsson kopte in de slotfase in de handen van Jean Butez. Antwerp speelde de wedstrijd rustig uit - Kerk miste nog de 0-3. Zonder complexen, zonder stress.

Ervaren venijn

Zoals ze ook naar de komende weken zullen toeleven. Naar het evenbeeld van hun coach Mark Van Bommel - al kan hij af en toe mekkeren tegen de vierde scheids. Hij moedigde zijn ploeg negentig minuten positief aan. De Nederlandse coach heeft een soort zen in zijn ploeg gekregen. En alles past wonderwel in mekaar. Jeugdig enthousiasme wordt gekoppeld aan ervaren venijn. Zakelijkheid aan efficiëntie.

De ‘Great Old’ zit in een uitstekende flow. De bekerwinst tegen KV Mechelen heeft er niet voor gezorgd dat hun honger gestild is. Integendeel. Zij hebben de jacht geopend op Racing Genk. De competitieleider komt zondag naar de Bosuil. De sfeer zal elektrisch zijn. In Limburg is men gewaarschuwd.

En Union? Dat heeft twee dagen om de koppen bij mekaar te steken. Zaterdag volgt er al een uitwedstrijd in Jan Breydel. Nadien zullen de Brusselaars weten waar ze staan. Zij zijn de play-offs begonnen met een valse noot.

Geklopt door de betere ploeg.

Alderweireld: “Een statement? We blijven rustig” Prima begin dus voor Toby Alderweireld en Antwerp aan deze Champions’ play-offs. “Of ik dit verwacht had? Nee, maar wel gehoopt”, zei de verdediger voor de camera van Eleven. “Je komt hier op Union niet zomaar winnen, dus ik ben wel zeer tevreden met deze prestatie. We hebben het verschil gemaakt met onze mentaliteit. Door strijd te leveren. Na de bekerfinale was het even lastig om de focus te verleggen, dat geef ik toe. Maar we tonen hier dat we mentaal sterk zijn. Een statement gemaakt? We zullen nu geen straffe uitspraken doen, we blijven rustig. De weg is nog lang.” Volledig scherm © BELGA

