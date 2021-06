Stelt Michael Verschueren zich kandidaat om voorzitter voetbalbond te worden?

Belgisch voetbal Paul Onuachu klopt Lang en Holzhauser in strijd om Profvoet­bal­ler van het Jaar

25 mei De laatste prijzen van het seizoen zijn uitgedeeld. Kampioen Club Brugge is met Noa Lang nog eens in de prijzen gevallen, hij werd Belofte van het Jaar. Alexander Blessin wordt bekroond voor zijn prachtseizoen met KV Oostende en is de beste trainer, maar de hoofdprijs gaat naar Genk. Paul Onuachu is bekroond tot Profvoetballer van het Jaar.