Steeds meer bekende strafpleiters actief in het voetbal: “We maken zelfs de grote makelaars nerveus”

Jupiler Pro League 5-1! Cercle weg van degradatie­plaat­sen na overtuigen­de overwin­ning tegen Eupen

Dat Cercle Brugge te veel kwaliteit in huis heeft om voor de degradatie te moeten vrezen, was een conclusie die al veel eerder was getrokken. Sinds de trainerswissel beginnen de groen-zwarten weer punten te pakken. Het onkennelijke Eupen van de Brugse ex-coach Bernd Storck werd in een sterke eerste helft helemaal weggespeeld en bleef enkel door een domme strafschopfout min of meer in de wedstrijd. Maar door een oververdiende zege sluipt de Vereniging weg van de degradatieplaatsen. 5-1.

15 oktober