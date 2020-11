Stayen was van Théo, ook na de match: “Meneer, ik denk dat de vragen hier aan mij worden gesteld”

Hij ging tevergeefs op zoek naar een vlag van Racing Genk. Het hoekschopvlaggetje van STVV legde Théo Bongonda wijselijk weg. Dan maar uitgelaten huppelen voor het (leeg) bezoekersvak. In gedachte bij de vele Genkse fans 40 kilometer verderop. Met de twee goals, de ene nog lekkerder dan de andere, beslechtte Théo Bongonda de Limburgse derby. Bongonda steekt in bloedvorm, vijf goals in drie wedstrijden. Eindelijk toont hij waarom Genk anderhalf jaar geleden zeven miljoen op tafel legde om de vervanger van Leandro Trossard binnen te halen. Begin deze week reageerde hij nog als door een wesp gestoken op het plotse vertrek van Jess Thorup. Met vier middenvingers op Instagram begeleidde hij de Deen naar de exit, zaterdagavond nam hij revanche met de voeten. “Ik was erg gemotiveerd om iets te tonen”, begon Bongonda zijn verhaal. “Het vertrek van de coach was niet het probleem want ik wens hem veel succes toe. Alleen de manier waarop was niet netjes. We kwamen net uit een moeilijke periode. Als hij de ballen had gehad om de kleedkamer nog één keer binnen te stappen en te zeggen dat hij een mooi aanbod had en vertrok, dan had niemand daar wat van gemaakt. Dit zegt veel over hem als persoon, maar goed we zijn profs en zulke dingen gebeuren in het voetbal. Ik was ontgoocheld want ik had hem graag als trainer, maar ik denk dat we met deze overwinning op de best mogelijke manier geantwoord hebben.”