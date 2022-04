Starten play-offs zonder definitief puntenaantal van Union? “We hopen dat er zo snel mogelijk een uitspraak komt”

Weert Club zich tegen forfaitzege Union?

Voor een officiële reactie was het gisteravond te vroeg. Wél zal Club Brugge de afloop van het dossier rond de stopgezette wedstrijd tussen Union en Beerschot de komende dagen naar alle waarschijnlijkheid van nabij opvolgen. Dit met het oog voor de procedure en voorschriften bij ongeregeldheden en of die correct zijn opgevolgd. Diende de wedstrijd effectief gestaakt te worden bij een 0-0-stand is één van de vragen die zondagavond in de wandelgangen van Olympia al snel rees. Verder is het aannemelijk dat blauw-zwart zal onderzoeken of Union alles in het werk heeft gesteld om een invasie van het speelveld te vermijden, nu alles erop wijst dat de Brusselaars een forfaitzege zal worden toegekend. In dat geval begint Club met een grotere achterstand op de competitieleider aan de play-offs. Wordt vervolgd.