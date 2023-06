Standard zet (opnieuw) in op terugkeer Zinho Vanheusden

Opnieuw werd hij uitgeleend. Eerst aan Genoa, dit seizoen aan AZ. Evenveel keer stonden (kleine, vervelende) blessures de definitieve doorbraak in de weg. Voorbije januari informeerde Standard al naar een terugkeer. Dat lukte toen niet. “Het was niet het juiste moment en de deal bleek te gecompliceerd”, zei hij daar later over in een interview met Het Laatste Nieuws. “Maar Standard is mijn club, ja. Die optie zal ik altijd overwegen. Als beide partijen er beter uitkomen, is het deze zomer mogelijk. Die liefde zal altijd blijven bestaan.”