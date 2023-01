Standard wil Zinho Vanheusden terug naar Luik halen

JUPILER PRO LEAGUE Op zoek naar de voetbal­roots van Ant­werp-revelatie Arthur Vermeeren: “Na zeven minuten jongleren was hij boos dat hij moest stoppen”

Een 17-jarige jongen met een beugel is momenteel dé hype in het Belgisch voetbal. Wij gingen in de driehoek Lier-Mechelen-Antwerpen op zoek naar de voetbalroots van Antwerp-revelatie Arthur Vermeeren. “Als ik ‘Swalla’ op de radio hoor, moet ik altijd aan Arthur denken.”

18:08