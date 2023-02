Standard voorlopig naast AA Gent nadat het zege in extra-tijd verspeelt op Cercle Brugge

Jupiler Pro LeagueIn een sensationele slotfase kon Cercle Brugge tegen Standard nog gelijkmaken, nadat het een kwartier eerder vanop elf meter op achterstand was geplaatst na een VAR-interventie. De VAR had eerder een goal van Standard afgekeurd voor buitenspel en eiste dus een hoofdrol op, maar dit keer waren de beslissingen vanuit Tubeke volkomen terecht. Standard komt door de puntendeling voorlopig naast AA Gent op de vijfde plaats, Cercle heeft nu evenveel punten (maar een zege minder) dan nummer zeven Westerlo.

Een helft lang gebeurde er amper wat in het duel tussen de nummers zes en acht uit de rangschikking. Cercle had het meeste balbezit, terwijl Standard op de counter loerde. Vooral de aalvlugge Noah Ohio bezorgde zijn bewaker Ravych de nodige moeilijkheden, maar verder dan een schot in het zijnet kwam de Nederlander niet. Aan de overzijde moest Bodart in de slotminuten van de eerste periode wel ingrijpen tegenover Denkey. Alleen voor de doelman werd de Togolees van Cercle gehinderd door de goed opzittende Bokadi en kon Bodart in corner duwen.

Maar op echte sensatie was het dus wachten tot de tweede helft. En tot het slotkwartier. Daarin werd eerst een doelpunt van Standard afgekeurd. Na een inworp kon Canak voorzetten op de ingevallen Perica, die netjes binnenkopte. Cercle protesteerde fel omdat het een verkeerde inworp had gezien, maar het was wegens miniem buitenspel van Canak dat ref Put op aangeven van Bram Van Driessche in de VAR-kamer het doelpunt annuleerde.

Uitstel van executie voor de Vereniging, zo bleek. Vijf minuten later stond het toch 0-1, nadat een voorzet tegen de hand van Daland kwam en ref Put door de VAR naar het scherm werd gestuurd. Vanop de elfmeterstip kende Zinckernagel geen genade met Majecki.De buit was evenwel niet binnen voor Standard, dat door een manmoedig Cercle werd teruggedrongen. Bij het ingaan van de zes extra minuten sloeg de Vereniging terug. Deman gooide een verre inworp naar het hoofd van Popovic, Ueda keeg de bal en deed er in de draai iets enig moois mee. Bodart was kansloos tegen de harde omhaal van de Japanner.

Zo eindigde een aanvankelijk uiterst gesloten maar uiteindelijk sensationeel duel op een billijke puntendeling.

