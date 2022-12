Standard-trainer Deila bevestigt dat Raskin wordt teruggezet naar de B-kern : “Een gebrek aan respect? We hebben hem zo goed mogelijk behandeld”

“Nicolas Raskin zal net als Selim (Amallah, red.) niet meer met ons spelen en trainen”, zegt Deila. “Jammer, want het is een fantastische jongen en een belangrijke speler voor ons. Het is een politiek besluit en als club moet je ook waarde creëren op je spelers. Als iemand gratis weggaat, is daar niet langer sprake van.”

“Dat hij klaagt over een gebrek aan respect? Dat is aan hem. Wij hebben hem zo goed mogelijk behandeld en ik vind dat we zijn potentieel als speler eruit hebben gehaald. We wilden een team rond hem bouwen. Ik heb ook echt de indruk dat we er alles aan hebben gedaan om hem te houden. Hoe hoog het voorstel precies was, weet ik niet. Maar naar wat ik hoorde was het toch aanzienlijk.”

Standard hoopt in januari een vervanger voor Raskin aan te trekken. “Makkelijk zal het niet zijn, want het is een lastige window”, weet Deila. “Je moet ook aan het financiële denken. Op de huurmarkt is er wellicht iets mogelijk. We zijn op zoek.”

