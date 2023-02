Standard smeert Union eerste competitienederlaag sinds september aan, Brusselaars laten na in te lopen op Genk

De wedstrijd begon na een kleine lichtshow met Bengaals vuurwerk van de Standardaanhang: zij wou duidelijk ook vuur op het veld zien van hun team na de slappe prestatie tegen Kortrijk. En Standard zou de fans niet ontgoochelen met een sterke collectieve prestatie en tonnen inzet. Dit terwijl Standard toch offensief wat gehandicapt is. Coach Deila kon dat niet verbloemen door te starten met Melegoni - een middenvelder - in het punt van de aanval. Bij Union ontbraken de geschorste Lazare en Van der Heyden, waardoor Puertas en Machida aan de aftrap stonden.

Union voetbalde slordiger dan gewend onder het vinnige weerwerk van Standard. Maar Boniface had al vroeg de match kunnen openbreken: hij draalde iets te lang en zag zijn schot afgeblokt. Standard ontsnapte ook aan een strafschop na een overtreding van Dussenne op Puertas aan de rand van de zestienmeter. Maar de eerste grote tegenprik van Standard was wel raak, met Zinckernagel die na een balverovering de combinatie met Balikwisha opzocht en zelf koelbloedig afwerkte.

Een mooi doelpunt dat vijf dolle minuten inluidde. Union maakte in een mum van tijd gelijk met een fraaie doorsteekbal van Lapoussin naar Vertessen. De huurling van PSV maakte zijn eerste goal in het shirt van Union, na al twee assists tegen Zulte Waregem. Standard reageerde op zijn beurt weer dodelijk. Donnum speelde de bal buitenkantje voet slim in de zestien naar Alzate. De Colombiaan zette met een flukse beweging Kandouss en Burgess in de wind en trof via de onderkant van de lat raak. Pittig detail: Alzate is een huurling van Brighton, de zusterclub van Union.