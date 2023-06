Standard rond met Zinho Vanheusden, gesprekken met Inter over uitleenbeurt nog lopende

Rouche un jour, Rouche toujours . Een spreekwoord uitgevonden voor Zinho Vanheusden (23). Standard zet in op een terugkeer van de centrumverdediger. De Limburger is zelf rond met Standard en werd al medisch gekeurd. De Luikenaars werken aan een akkoord met Inter.

Komt hij terug naar huis? Bij de ploeg waar hij zijn hart verloren heeft. Het ziet er in elk geval goed uit. Vanheusden legde vandaag reeds zijn medische testen in Luik af en is er zelf wel uit met de Rouches.

Standard is al enkele weken met Inter in gesprek over de voorwaarden van de uitleenbeurt. In principe eentje mét aankoopoptie. Een akkoord lijkt stilaan in de maak. Er is dus goede hoop dat Vanheusden, die nog drie jaar vastligt in Milaan, vanaf volgende week kan aansluiten op training.

Vanheusden doorliep de jeugdreeksen van Standard, voor hij in 2015 naar Italië trok. De verdediger koos destijds voor de sterke opleiding van Inter Milaan. Mede door blessureleed lukte dat echter niet. Hij werd in 2018 een half jaar verhuurd aan de Rouches.

Vanheusden zette na die uitleenbeurt zijn handtekening bij Standard - Inter had wel een terugkoopoptie - en zou uiteindelijk twee seizoenen blijven. In zijn periode op Sclessin werd hij aanvoerder en Rode Duivel, maar liep hij ook een nieuwe kruisbandblessure op. Het weerhield Inter er niet van om Vanheusden twee seizoenen geleden terug te pakken.

Opnieuw werd hij uitgeleend. Eerst aan Genoa, dit seizoen aan AZ. Evenveel keer stonden (kleine, vervelende) blessures de definitieve doorbraak in de weg. In januari informeerde Standard al naar een terugkeer. Dat lukte toen niet. “Het was niet het juiste moment en de deal bleek te gecompliceerd”, zei hij daar later over in een interview met Het Laatste Nieuws. “Maar Standard is mijn club, ja. Die optie zal ik altijd overwegen. Als beide partijen er beter uitkomen, is het deze zomer mogelijk. Die liefde zal altijd blijven bestaan.”

Het moge duidelijk zijn: met Vanheusden zou het een oude publiekslieveling en leidersfiguur terughalen. Voor de Limburger wachten speelminuten en vooral: spelplezier. Bij Inter willen ze meedenken om hem terug op niveau te krijgen.

Volledig scherm Zinho Vanheusden bij Standard. © BELGA