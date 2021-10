Standard pakt uit met opvallende reactie op uitspraken van ‘supporter’ Fornieri: “Opportunisme”

François Fornieri stond in 2020 op het punt om te investeren in Standard. De zakenman - voormalig CEO van farmaceuticabedrijf Mithra - had een akkoord om 50% van de aandelen te kopen, maar de deal viel op het laatste moment in het water. Een meningsverschil met voorzitter Bruno Venanzi over de verkoop van het stadion bleek het breekpunt. Sindsdien heerst er een soort van Koude Oorlog tussen Fornieri en de club.

Dat werd vanochtend nog eens in de verf gezet. Fornieri zei in een gesprek met ‘Sudinfo’ nog steeds interesse te hebben om te investeren in de club. “Want wat voor mij telt, is dat Standard opnieuw tot de top drie van het Belgisch voetbal behoort - niet tot de top tien. Het doet pijn om mijn favoriete club op het huidige niveau te zien.” En wat verderop: “Vorig jaar wilde ik noch voorzitter, noch CEO zijn. Enkel supporter en investeerder.”

Woorden die duidelijk in het verkeerde keelgat schoten bij Standard - of toch zeker bij de sociale mediabeheerder. “‘Favoriete club’, ‘supporter’... Ha bon???”, waarna de Luikse club verwijst naar een interview uit 2017 waarin Fornieri aangaf “geen supporter te zijn van een specifieke club”. Ook de hashtags #opportunisme en #dubbeldiscours laten weinig aan de verbeelding over.

