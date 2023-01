Standard pakt in extremis verdiend punt op eigen veld dankzij geklungel in STVV-defensie

Jupiler Pro LeagueStandard heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de strijd om Europees voetbal. De Rouches raakten in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen een ultradefensief STVV. Stipe Perica tekende in blessuretijd voor de gelijkmaker.

Het is het weekend dat de scouts van het internationale topvoetbal vlot hun weg vinden naar ons land. Niet heel gek, met Antwerp-Genk, Anderlecht-Union en vooral Genk-Club Brugge staan er mooie affiches op het programma. Nu we er toch zijn – dachten de scouts – pikken we alvast Standard-STVV mee.

Vol zat de tribunes van Sclessin met talentspotters van clubs als Dortmund, Porto en Roma. Het valt te betwijfelen of ze van iemand enthousiast zijn geraakt, of het moet al William Balikwisha zijn. Handig aan de bal, maar soms ook zo flegmatiek. In ieder geval aangenaam om naar te kijken.

Verder viel er weinig te beleven in Luik. Standard, met de elf namen van de 1-1 tegen Juventus, tegen een STVV, dat net Christian Brüls was kwijtgespeeld. De eerste helft leverde één vermeldenswaardige doelkans op. Op aangeven van Dønnum kopte Laifis over. Dat was het.

De Rouches domineerden in beide helften, maar een kans bij elkaar voetballen bleek o zo moeilijk. De laatste pass ontbrak en Leistner kopte achteraan bij STVV alles weg. Op het uur werd Standard dan koud gepakt. De 0-1 van STVV-spits Hayashi werd aanvankelijk afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR corrigeerde en kende de goal toe. In de 92ste minuut sleepte Stipe Perica met een frommeldoelpunt alsnog een punt uit de brand voor Standard, dat zesde blijft.

