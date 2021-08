Standard pakt bij Essevee in extremis eerste zege van het seizoen, Rouches schenken hun wedstrijdpremie aan de getroffen inwoners van Luik en Verviers

Nina Derwael: goud. De Red Lions: naar de halve finale in het hockey. Veel mooier kan niet op een zondagse sportdag. Er was ook Zulte Waregem-Standard in de Jupiler Pro League. Dat was lange tijd geen hoogstaande voetbalwedstrijd. Zeker niet voor de rust. Veel goede wil langs beide kanten, maar gevaar kwam er amper uit voort.

Bostyn moest redding brengen op een schot van Bastien en Siquet mikte naast met zijn mindere linker. Aan de overkant zag het thuispubliek een bedrijvige Dompé. Zijn voorzet waaide tot bij de tweede paal, Gavory werkte weg voor een inlopende Gano. Vossen probeerde het ook eens van ver - naast.

In het begin van de tweede helft stapelden de slordigheden zich op aan beide kanten. Gebikkel op het middenveld. Bostyn moest goed uitkomen voor Muleka kon scoren. Toen Govea een slechte pass achteruit verstuurde, oordeelde Laforge dat Bostyn de kwieke Bastien ten val bracht. Een discutabele beslissing. De VAR greep niet in en Klauss zette de strafschop om.

Volledig scherm © BELGA

Muleka liet de 0-2 liggen - hij had de bal moeten afleggen. De Congolees had niet zijn dagje. Essevee reageerde, legde wat meer vaart in zijn spel. Govea trapte naast, de kopbal van Gano was hetzelfde lot beschoren. En de ingevallen Berahino miste oog in oog met Bodart na een snelle counter. Goeie save van de Luikse doelman. De gelijkmaker kon niet uitblijven. Sissako kopte een vrije trap van Dompé hard binnen.

Plots was het afzien voor Standard. Hubert mocht trappen van aan de zestienmeter, die bal ging niet ver naast. De Rouches bleven het moeilijk hebben met de dribbels, de versnellingen en de voorzetten van Dompé. Het alarm ging meermaals af in de Luikse zestienmeter.

Maar het venijn zat hem in de staart. Een mislukt schot van Gavory belandde bij nieuwkomer Dønnum. Tapsoba gleed diens voorzet aan de tweede paal binnen. Vreugde bij Mbaye Leye en co. Zij hielden ternauwernood stand in een prangende slotfase en starten het seizoen met vier op zes. Had slechter gekund. De Rouches schenken hun wedstrijdpremie overigens aan de getroffen inwoners van Luik en Verviers. En Francky Dury zal zich voor de tweede week op rij vragen stellen bij een (goedkope) strafschop die zijn ploeg tegen kreeg.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

