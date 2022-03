Standard komt in Amerikaanse handen, deal met 777 Partners is rond

Het was al wel langer geweten dat het stamnummer 16 in Amerikaanse handen zou vallen. JKC Capital lag in poleposition, maar grijpt naast de overname. 777 Partners springt in de dans en neemt na 7 jaar dienst van Venanzi over. 777 Partners, gevestigd in Miami, is gespecialiseerd in verschillende sectoren, gaande van verzekeringen, consumenten- en commerciële financiering, sport en entertainment tot zelfs ruimtevaart.