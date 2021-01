Standard heeft nieuwe spits bijna beet: João Klauss wordt gehuurd van Hoffenheim

Gouden Schoen Uit het oog, uit het hart: Jonathan David speelt nog slechts bijrol in Gouden Schoen

11 januari De ‘X-factor van AA Gent’, noemde Jess Thorup hem. Jonathan David (20) was de rijzende ster in de ­Jupiler Pro League, tot hij in de ­zomer naar Lille verkaste. In de Gouden Schoen van 2020 speelt hij nog slechts een bijrol.