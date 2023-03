Standard haalt het overtuigend van Westerlo en heeft top vier in het vizier, doelman Bodart pakt rood in slot

Een gretig Standard had de boodschap duidelijk begrepen en vloog Westerlo meteen naar de keel. Met vooral Zinckernagel als draaischijf knutselden de Rouches een paar doelrijpe kansen in elkaar, maar ofwel lag doelman Gillekens in de weg, ofwel stond het Luikse vizier niet goed afgesteld. Na ruim twintig minuten spelen leek de stormloop wat te gaan liggen, maar Standard loste zijn greep niet. Een onmachtig Westerlo geraakte niet uit de omknelling en het was wachten op de openingstreffer. Die kwam er in minuut 37, opnieuw na een fraai uitgespeelde aanval. Zinckernagel en Ohio -met een listig hakje- vonden uiteindelijk Dønnum als afwerker. De stoere Noor was een sneller op de bal dan doelman Gillekens en werkte beheerst af: 1-0. De salto kregen de thuissupporters er gratis bij. Standard ging finaal dus toch nog met een verdiende voorsprong de rust in.