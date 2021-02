Standard-fans troepen samen met vuurwerk, Marc Van Ranst vindt het vooral slecht voor perceptie: “Waar was de burgemeester van Luik?”

Fans zijn uiteraard niet toegelaten in het stadion voor de Clasico tussen Standard en Anderlecht, maar dat belet de Standard-fans niet om massaal af te zakken naar Sclessin. Twee uur voor de match stonden er al zo’n 2.000 Luikse fans rond het stadion. De spelersbus van de Rouches die even later arriveerde, kreeg dan ook een warm welkom. Met vuurwerk, vlaggen en rode rook. Van afstandsregels is er weinig sprake, ook mondmaskers zijn amper te bespeuren. Waanzinnige taferelen.

Toen de Standard-spelers van de bus stapten, werden ze luidkeels toegejuicht door de uitzinnige menigte, die zich had geposteerd voor de poorten van het stadion of op daken. De spelers en coach Mbaye Leye apprecieerden het gebaar en trakteerden hun aanhang op een applausje - weliswaar vanop een afstandje. “Dit is een grote motivatie”, vertelde Standard-spits João Klauss over de massale opkomst.

“De fans willen tonen dat ze altijd achter de club en hun spelers staan”, vertelde coach Leye voor de wedstrijd aan Eleven Sports. “Dit is een speciale match en ze zijn fier op Luik, hun stad. Er is Covid, maar ik snap het wel dat de fans hier zijn. Het geeft een enorme motivatie voor onze spelers, nu moeten we hen wat teruggeven.”

Slecht voor perceptie

Voor heel wat Belgen was de manifestatie op Standard een doorn in het oog. Vorige week gingen studenten massaal feesten op straat in Leuven en Gent. Vandaag in Luik was het de beurt aan de supporters van Standard.

Viroloog Marc Van Ranst denkt niet dat er nu een ontploffing van het aantal besmettingen zal plaatsvinden in Luik. “Je ziet ook dat drievierde van de supporters wel de afstandsregels respecteert. Maar voor de perceptie is dit niet goed. Mensen mogen hun grootouders niet zien, maar studenten en voetbalsupporters mogen precies veel meer. Dat is niet goed. Dit alles toont toch aan dat voetballen in een vol stadion op dit moment echt nog geen goed idee is.”

Het had ook vermeden kunnen worden. Van Ranst: “Je vraagt je af waar de burgemeester is, als hoofd van de politie. Voor zo’n voetbaltopper weet je dat zulke taferelen mogelijk zijn. Je moet hierop voorbereid zijn. Zeker op een moment dat er ook in Luik heel wat extra gevallen zijn.”

Stijn Van Bever, communicatieverantwoordelijke van de Pro League, betreurt dat. “Voetbal is passie, maar dergelijke taferelen zijn niet goed. De Pro League keurt dit af. Buiten de stadionmuren hebben wij geen bevoegdheid om op te treden. Maar de coronaregels gelden voor iedereen, van het strand van Oostende over het Sint-Pietersplein in Gent tot de boorden van de Maas in Luik. Chapeau aan de honderdduizenden fans die hun passie beleven met respect voor de regels.”

