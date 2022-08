Standard blijft achter met 4 op 12 na nederlaag in Westerlo: 4-2

Jupiler Pro LeagueIn tropische temperaturen is een zwak Standard met 4-2 ten onder gegaan tegen Westerlo. Vetokele en Nene brachten de promovendus nog voor het uur op 2-0 en een eigen doelpunt van Laursen deed de Rouches kopje onder gaan in ‘t Kuipje. Even mocht Standard hopen toen Dussenne in de slotfase 3-2 scoorde, maar Foster maakte in de extra tijd een einde aan alle twijfels.

Waar gaat het eindigen met dit Standard? De Rouches wilden na hun Amerikaanse overname een einde maken aan de neerwaartse spiraal die ze de laatste jaren hebben ingezet, maar hebben hun start van het nieuwe seizoen half gemist. “We zullen twee à drie mercato’s nodig hebben om te geraken waar we willen staan”, zei kersvers TD Fergal Harkin deze week. Verder nog: “Ik heb geen toverstaf”, Wel, de Ier was aanwezig in ’t Kuipje en zal tot de vaststelling zijn gekomen dat hij die toverstaf goed zou kunnen gebruiken.

Want wat begon Standard pover aan zijn partij tegen Westerlo. Alle credits naar de thuisploeg trouwens ook. Enthousiasme alom. Westerlo nam het initiatief, controleerde de partij en kreeg kansjes. Zo was Vetokele in de beginfase dicht bij een doelpunt, probeerde Bernat het acrobatisch en mikte De Cuyper over na een knappe dribbel.

Westerlo was de baas voor rust. Het kwam verdiend op voorsprong: Dierckx vond in de 38ste minuut aan de tweede paal Vetokele en die liet Bodart kansloos. Toch alweer zijn derde goal dit seizoen.

Westel deed daar vroeg in de tweede helft iets bovenop. Nene werd diep gestuurd en was Dewaele te snel af. Met de binnenkant van de voet verdubbelde de Malinese tiener de score. Standard in de problemen, maar Vetokele toonde zich even daarna nog genadig door de 3-0 nipt naast het doel van Bodart te plaatsen.

Deila moest ingrijpen en deed dat ook. Na het uur bracht de Luikse T1 Bokadi, Boljevic en Tapsoba in een ultieme poging om wat energie in zijn ploeg te krijgen. Even leek de ingreep te renderen toen Tapsoba na een lange bal van Bodart profiteerde van een inschattingsfout van de thuisdefensie en de aansluitingstreffer kon binnenlopen.

Na die toevalstreffer zou het Luikse geloof tien minuten standhouden. Dierckx werd op de rechterflank gevonden. Laursen wilde zijn voorzet verwerken, maar werkte de bal bijzonder knullig in eigen doel. Bodart was al vertrokken en was daardoor kansloos.

De wedstrijd leek dood te bloeden, toch vond Standard nog een strohalm. De jonge Canak zette knap voor richting Dussenne, die aan de tweede paal niet twijfelde: 3-2. Wederom was de Luikse hoop van korte duur, want invaller Foster bepaalde anderhalve minuut later de eindstand op 4-2. Een rode kaart (twee keer geel) van Amallah diep in de toegevoegde tijd maakte de malaise bij Standard compleet.

