Standard baalt: Rouches zege uit handen glippen na VAR-optreden bij zéér nipte buitenspelfase in slotseconden tegen Cercle

Jupiler Pro LeagueGeen winnaar op Sclessin tussen Standard en Cercle. De Vereniging leek dankzij een knappe vrije trap van Hotic op weg naar een nieuwe zege, maar een doelpunt van Raskin halverwege de tweede helft zorgde voor een puntendeling. Diep in het slot scoorde Sissako voor Standard, maar de VAR keurde de goal af voor miniem buitenspel. In het andere duel dat om 18u30 begon deze avond trok OHL aan het langste eind tegen KV Oostende .

Standard zag Amallah terugkeren van de Africa Cup, maar de Marokkaanse international inspireerde de Rouches in de eerste helft niet meteen tot opwekkend voetbal in de lege kuip van Sclessin. Cercle, met de herstelde Daland in de defensie, maar met nieuwkomer Ganvoula andermaal op de bank, verloor vroeg in de match Vanhoutte.

De middenvelder moest met een nekblessure op een draagberrie van het terrein en onmiddellijk naar het ziekenhuis. De Vereniging had het betere van het spel en drukte dat met de rust in zicht ook op het scorebord uit. Dino Hotic kogelde een vrijschop van net buiten de rechthoek in de winkelhaak voorbij de kansloze Bodart (0-1).

Volledig scherm © BELGA

Die voorsprong mocht verdiend genoemd worden, want Standard was een helft lang onkennelijk zwak. De Rouches kwamen echter opgenaaid uit de kleedkamer. Emond liet een eerste mogelijkheid nog onbenut, maar Raskin zorgde vrij snel voor de gelijkmaker (1-1). Cercle nam evenwel het initiatief weer over, maar kon Matondo te weinig in het spel betrekken. Die werd door Nathan Ngoy, in de basis door de blessure van Dewaele, uitstekend geneutraliseerd.

En omdat Denkey er als diepe spits weinig van bakte, was het voor Thalhammer tijd om Ganvoula mee in de strijd te gooien. Elsner repliceerde met Carcela als wisselpion, tot groot jolijt van het groepje trommelaars dat buiten het stadion voor een beetje sfeer zorgde.

Het zette allemaal weinig zoden aan de dijk. Het zoutloze duel tussen twee middenmoters draaide op een logisch gelijkspel uit. De vroeg ingevallen Utkus werd nog met een tweede gele kaart uitgesloten en de winningoal van Moussa Sissako in de extra-tijd werd na een VAR-tussenkomst voor nipt buitenspel afgekeurd.

En zo blijven het barre tijden aan de boorden van de Maas. Seraing verkeert in acuut degradatiegevaar en ook Standard raakt maar niet op toerental. Tegen een beter Cercle Brugge bleven de Rouches ook na dertien thuismatchen op amper twee zeges steken. Ook de Vereniging schiet met de puntendeling weinig op.

Volledig scherm © BELGA

