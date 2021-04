Staelens over ex-clubs: “Als bondscoach kies ik Rits áltijd boven Lokonga”

Het trainingspak ruimde in 2020 plaats voor een jeans en een blazer. Als Lorenzo Staelens binnen afzienbare tijd het Astridpark of Jan Breydel zal betreden, is dat als commercieel vertegenwoordiger bij bouwmaterialenbedrijf Carro-Bel: “Die job bevalt me en zal ik niet zomaar aan de kant zetten voor een doordeweekse ploeg. Waar ze je na drie maanden aan de deur kunnen zetten en vijf weken uitbetalen. (grijnst) Ik amuseer mij: in normale tijden gaan we met klanten naar Anderlecht, Club, andere voetbalclubs, ‘de basket’ en het wielrennen. Zo blijf ik gebonden aan het sportieve, maar op een andere manier. Mijn trainerscarrière is geen afgesloten hoofdstuk. Als je ziet wat Vital Borkelmans overkomen is (bondscoach bij Jordanië, red.)… Zo’n ervaring zou ik zeker meepakken. Maar Moeskroen hoeft me inderdaad niet meer te bellen (glimlacht). Goed, beginnen we met Club of met Anderlecht?”