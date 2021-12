Stadions blijven open, Pro League verbiedt wel eten en drinken in tribunes: “Voetbal moet z’n voorbeeldfunctie nú opnemen” - Ook indoor amateursporten mogen nog

Belgisch voetbalDe stadionpoorten blijven open, al mogen de voetbalfans niet meer eten en drinken in de tribunes. “Wij moeten laten zien dat wij solidair zijn met iedereen die nu wel offers moeten brengen om Covid terug te dringen”, zo zeggen de profclubs. Wout van Aert kan zijn debuut maken in Boom, mét supporters. Het Overlegcomité volgde het advies van de expertengroep GEMS niet. Ook de amateursporten die in zaal plaatsvinden, mogen blijven doorgaan.

Dit zei De Croo over sport:

De profvoetbalclubs en hun supporters halen opgelucht adem. Net als de veldritorganisatoren en de wielerfans. De stadionpoorten of modderweides moeten niet toe. Meer nog: de volle capaciteit is nog steeds toegelaten. De voorwaarden blijven dezelfde als voordien. Een Covid Safe Ticket, en verplicht een mondmasker. Die mondmaskerplicht wordt wel uitgebreid naar iedereen die ouder is dan 6 jaar. “Crowd management wordt wel belangrijk”, aldus premier Alexander De Croo.

De Pro League komt op die vraag van crowd management tegemoet door drank en eten te verbieden in de tribunes van de voetbalstadions. Die maatregel gaat vanavond bij STVV-Union al in. Tot vandaag mochten de voetbalfans hun mondmasker afzetten om te drinken of te eten. Ook moeten spelers en staff voortaan opnieuw het mondmasker dragen in de dug-out en voor en na het fluitsignaal en de fans oproepen hun voorbeeld te volgen. “Voetbal moet z’n voorbeeldfunctie nú opnemen”, klinkt het bij de Pro League en haar clubs, die samen nog een boodschap hebben voor alle voetbaltoeschouwers - onderaan dit artikel integraal te lezen.

Het Overlegcomité heeft de adviezen van de GEMS op vlak van sport dus helemaal naast zich neergelegd. De expertengroep wilde gesloten deuren. Maar sport is in deze donkere tijden een belangrijke bron van afleiding en plezier, oordeelden de politici.

Volledig scherm © BELGA

Dat wil dus zeggen dat de stadsderby tussen Antwerp en Beerschot in een vol Kiel kan doorgaan. En ook dat de cross in Boom gewoon plaatsvindt. Goed nieuws voor Wout van Aert, die zijn wederoptreden in het veld zal maken. Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, het overkoepelende orgaan achter de Superprestige, is tevreden. “We hebben mogelijkheden genoeg om alles veilig te laten verlopen. Er zullen stewards zijn die vragen afstand te bewaren. Ik ga ervan uit dat mensen beseffen dat als ze de komende weken nog willen genieten van de sport, dat ze zich aan die regels moeten houden.” (bekijk zijn reactie hieronder).

Ook voor de amateursporten was er goed nieuws. De zaalsporten mogen gewoon doorgaan. Ook op amateurniveau. Premier Alexander De Croo: “Binnen sporten mag nog steeds. Sport is belangrijk voor het maatschappelijk welzijn. Dat is in deze coronaperiode gebleken.” Supporters bij zulke indoor amateursporten zijn niet welkom. Terwijl in de evenementensector wel nog een maximum van 200 toeschouwers toegelaten is.

De open brief van de Pro League en haar profclubs

Beste supporter,

Ook dit weekend mogen jullie naar het stadion van je favoriete club. Dat is een groot cadeau op een moment dat Covid-19 weer hard toeslaat en er van alles niet meer mag.



De maatregelen, die de regering zopas heeft genomen, zijn streng. Maar ze zijn broodnodig om dat vieze beestje terug te dringen. Het voetbal wordt voorlopig gespaard. Dat is alleen maar omdat de overheid onze impact op het maatschappelijke welzijn mee in rekening neemt. Voetbal verbindt, voetbal verstrooit, voetbal doet dromen, voetbal brengt hoop in deze verwarrende tijden. Maar voetbal heeft ook een voorbeeldfunctie en die moeten wij NU opnemen.

Dit weekend moeten wij laten zien dat wij solidair zijn met allen die nu wel offers moeten brengen om Covid terug te dringen. Dit weekend moeten we blij zijn dat we onze verbindende rol mogen blijven spelen. En dit weekend moeten we vooral onze plek verdienen bij het doorstaan van de pandemie.

Mondmaskers zijn hierbij cruciaal. Mondmaskers stoppen het overdragen van het virus. Mondmaskers redden levens. Ja, mondmaskers zijn vervelend. Ja, we waren zo blij dat de overheid de mondmaskerplicht van de zomer versoepelde. Maar helaas blijft het mondmasker één van de grootste wapens om de pandemie terug te dringen. En daarin wil het voetbal het grote voorbeeld geven.

Al onze spelers zullen in de komende maanden het veld betreden met mondmasker en zullen meteen na het laatste fluitsignaal hun mondmasker omdoen om jullie te gaan groeten. Doe mee, supporter met je mondmasker, liefst met dat van je favoriete club. Laat zien dat het voetbal meestrijdt om Covid zo snel mogelijk de wereld uit te helpen!

Volledig scherm © Photo News