‘Sprookje’ van Union wordt steeds gretiger doorverteld in het buitenland: “Het nieuwste wonder van het Europese voetbal”

Belgisch voetbalDaar pronk je dan, Union zijnde. Zeven punten los en herfstkampioen als promovendus - ongezien. Ook in het buitenland sijpelt steeds meer door dat Felice Mazzu een sprookje aan het schrijven is in het Dudenpark. Van Spanje tot Engeland. Van Marca tot The Independent, allemaal komen ze graag kijken naar wat er zich achter de stokoude gevel van het Joseph Marienstadion afspeelt. “Brussel is weer een stad met twee clubs.”

Marca wijdde als één van de eerste grote buitenlandse nieuwsmerken een uitgebreid stuk aan de verrassende koploper in onze Belgische competitie. “Wat werkelijk uitzonderlijk is, is niet zozeer datgene wat er óp het veld gebeurt, maar wel ernaast.”

“Ten zuiden van Brussel vindt het nieuwste wonder van het Europese voetbal plaats”, schrijft Marca. “De verrassende koploper promoveerde na 48 jaar terug naar eerste klasse en staat met een bescheiden selectie op de eerste plek. Voor topteams Club Brugge, Racing Genk en het naburige Anderlecht. De twee aanvallers, Deniz Undav en Dante Vanzeir, zijn topsterren. Die laatste werd opgeroepen door bondscoach Roberto Martínez en maakte zijn debuut tegen Wales.”

Marca ziet de groep die samenbleef na de promotie naar 1A als sterkte, maar is vooral verbaasd over de onevenaarbare sfeer in het Dudenpark. “Wat werkelijk uitzonderlijk is, is niet datgene óp het veld maar wel ernaast. Hoe het voetbal op de tribunes wordt beleefd. Fans van alle nationaliteiten en beroepen komen samen. Zonder beledigingen of gezangen tégen de rivaal. De tegenstander is mee te gast op een voetbalfeest”, klinkt het.

Waarom Marca ook geïnteresseerd is? Door de Spaanse link. In de jaren ‘50 en ‘60 zakten veel Spaanse immigranten naar de Belgische hoofdstad af voor een betere toekomst. Ze vestigden zich ook in Sint-Gillis. “Er zijn nog altijd veel Italiaanse en Spaanse fans”, zegt Maarten Verdoodt, directeur communicatie van Union. “Maar ook Duitsers, Cyprioten, Grieken, Turken. Hier komt iedereen bij elkaar. Veel mensen van Brussel zelf, maar ook steeds meer die buiten Brussel wonen.”

Dichter bij huis spendeerde het Nederlandse De Volkskrant afgelopen weekend veel aandacht aan “het voetbalsprookje”.

“Dat de glorie van weleer is teruggekeerd tussen de straat met wat verweerde herenhuizen en het golvende 19de-eeuwse wandelpark in het zuidwesten van de stad, gaat nog wat ver, maar van een wederopstanding kan gerust worden gesproken”, klinkt het.

In een uitgebreide sfeerreportage komt behalve het sportieve ook de rijke geschiedenis van de club en de “redding” aan bod. “Romantiek en nostalgie ten spijt, de sportieve herrijzenis is toch vooral toe te schrijven aan de komst van keihard kapitaal”, valt te lezen. “Een Britse investeerder, gokmiljardair en voormalig pokerspeler Tony Bloom, in eigen land al eigenaar van Brighton & Hove Albion FC, pompte vanaf 2018 naar verluidt 20 miljoen euro in Union; de club zelf noemt geen bedragen.”

Ook over de unieke beleving die Union biedt vloeit uiteraard ook de nodige inkt. “De staantribune strekt zich uit over de volle lengte van het veld, begrensd door bomenrijen. De stammen lichten ’s avonds spookachtig bleek op. Achter beide doelen zijn stoeltjes in clubkleuren op hellingen geplaatst. Nog maar enkele jaren geleden gingen daar staanplaatsen schuil onder struikgewas en onkruid. In het stadion konden voor de oorlog 40.000 toeschouwers terecht, nu is er plek voor 9.000.”

De Engelse krant The Independent noemt het Joseph Marienstadion dan weer “een overblijfsel uit vervlogen tijden”.

“In de hoek van een pittoresk Brussels park staat het Stade Joseph Marien, de thuishaven van Union Saint-Gilloise. Het is een plek die je vanaf de straat gemakkelijk zou kunnen missen, achter de oude bakstenen gevel die een handvol deuropeningen heeft. Binnen worden de staantribunes onderbroken door grasheuvels. Op herfstdagen zijn de weinige plastic stoelen gevuld met bladeren die uit het omringende bos zijn gevallen.”

Los van de setting, heeft het Engelse medium ook oog voor het sportieve. “De fans zijn met stomheid geslagen en uitzinnig van vreugde tegelijk. Het is nog vroeg, maar dit kan een seizoen van Leicester-achtige allure worden.” Uitblinkers Vanzeir en Undav komen aan bod in het artikel, net als Tony Bloom en voorzitter en medeaandeelhouder Alex Muzio - als Engelsen maken zij het verhaal net iets boeiender voor The Independent.

Volledig scherm Alex Muzio. © Polaris

Centrale verdediger Christian Burgess mag in het artikel de sportieve hoogvlucht van Union verklaren. “Er zijn niet veel grote ego’s”, legt hij uit. “En we zijn keiharde werkers. Ik denk niet dat we dit seizoen al een keer verslagen zijn op vlak van gelopen kilometers. We hebben grote tegenstanders ontmoet en geklopt omdat ze waarschijnlijk niet de teamspirit hebben die wij hebben. En dan is er ook de coach - Felice Mazzu is heel erg hands-on. Voor elke match heeft hij een uitgebreid plan. Altijd. Hij lacht graag, maar kan ook hard zijn. Die combinatie werkt - hopelijk nog lang.”

Volgens The Independent staan de sterren daarvoor in elk geval goed. “Brussel is weer een stad met twee clubs”, is de slotzin van de reportage.

