Sportief strateeg Peter Verbeke geeft inkijk in paars-witte scouting in tijden van schaarste: “Wat hier in het Brusselse rondloopt aan talent, is ongezien”

AnderlechtDe beste spelers worden sneller verkocht dan ooit en de nieuwe spelers waren nooit goedkoper. Opportuniteit van de week van RSC Anderlecht was Lior Refaelov. Een open gesprek met sportief manager Peter Verbeke over scouting en recrutering in tijden van schaarste. “Ik heb Coucke gezegd dat, als we elk jaar beperkt zijn tot 5 miljoen, het langer dan vijf jaar zal duren om de kloof met Club te dichten.”