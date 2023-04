Sportief directeur Tim Matthys zet KV Mechelen op scherp: “Verwacht duidelijke reactie tegen Gent”

En dan volgen er de komende weken nog duels met AA Gent en Anderlecht in de competitie én Antwerp in de bekerfinale. “Ik verwacht vanaf zondag dan ook een serieuze reactie”, zegt technisch directeur Tim Matthys. “We moeten minstens een goede wedstrijd spelen tegen AA Gent. Het is onze laatste thuismatch. Is het niet voor henzelf dat de spelers het doen, dan wel voor de fans. Ik heb nu het gevoel dat de spelers te voorzichtig zijn. Niemand wil de bekerfinale missen. Is het nu bewust of onbewust — dat laat ik in het midden — maar de jongens missen intensiteit. Dat is zichtbaar op het veld. Ze spelen aan zeventig of tachtig procent. Zoiets kan niet. Je kan niet week na week verliezen en dan plots top zijn in de bekerfinale. Al besef ik wel dat een speler zich voor één match kan opladen. Maar… (denkt na) Zeg nu zelf. Week na week slaag krijgen, is niet de ideale voorbereiding. De eigenheid van KV Mechelen is op dit moment weg. We krijgen te veel goals tegen en dat ligt soms ook aan de mentaliteit.”