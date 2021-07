Sporteconoom Thomas Peeters laat licht schijnen over aandelenverkoop Club Brugge: “Verhaeghe kan investeringen eindelijk te gelde maken”

Sporteconoom aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam Thomas Peeters laat zijn licht schijnen over de opmerkelijke aandelenverkoop van Club Brugge. Hij denkt niet dat de toetreding van Orkila Capital neigt naar een exitstrategie van Bart Verhaeghe en/of Vincent Mannaert: “De bedoeling van Verhaeghe en co is duidelijk. Hun investeringen te gelde maken is niet gelukt met de geplande beursgang, nu zijn ze er via een investeringsmaatschappij wél in geslaagd. Behalve dat Orkila Capital in sport investeert, kende ik het bedrijf niet. Of dit een exitstrategie van Verhaeghe en Mannaert zou zijn? Ik kan niet in hun hoofden kijken, ik weet niet hoe ze de toekomst zien. Ergens kan je zeggen dat dit het ideale moment zou zijn, want veel dominanter kan Club Brugge in België niet meer worden. Ik zou er alvast niet van uitgaan dat dit een exitstrategie is. Het is een handig middel om wat liquide middelen voor hunzelf vrij te maken. Geld dat vastzat in de club, waarmee ze nu andere dingen kunnen doen”.

Club is zó de eerste G5-club die deels in handen van buitenlandse investeerders komt: “Dat er nóg een club gedeeltelijk in buitenlandse handen valt, daar zou ik me geen zorgen over maken. Verhaeghe behoudt nog steeds de controle en dat is wat hij wou. Een investeringsmaatschappij die in zoveel bedrijven investeert, heeft geen zin in de operationele leiding. Je kunt je daar niet mee bezighouden. Ze zullen er misschien op toezien dat er niet teveel geld over de balk wordt gegooid, maar that’s it. Club is eigenlijk té groot voor buitenlanders die een club willen overnemen. Dan kijk je beter iets lager op de ranglijst, naar clubs die blij zijn als iemand de leiding in handen komt nemen”.

Orkila Capital betaalt maar liefst 50 miljoen euro… en heeft straks niets te zeggen op Club: “Een club kopen of erin investeren om enkele jaren later opnieuw te verkopen, bleek bij voetbalclubs een goed investeringsmodel. Als de legendarische Roman Abramovich vandaag zijn club op de markt brengt, dan is de kans groot dat hij veel van zijn verloren geld zal recupereren. Kijk naar Man City. Die club wordt momentaal op 1 miljard euro gewaardeerd. Een verkoop zou maar liefst 800.000 miljoen euro winst opleveren”.

