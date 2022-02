Sporteconoom over bloedrode cijfers van onze profclubs: “Corona? Het is niét zo dat ze plots de helft minder verdienden”

Belgisch voetbalDe Belgische profclubs leden in het seizoen 2020-2021 een monsterverlies van 139,6 miljoen euro . Nooit doken de cijfers van onze clubs dieper in het rood. Geen grote verrassing voor sporteconoom Thomas Peeters, al plaatst hij in zijn analyse belangrijke kanttekeningen.

Naar de belangrijkste oorzaak van de bloedrode cijfers hoeft uiteraard niet ver gezocht: corona. Toch tempert Peeters de impact van het virus. “Ondanks corona zijn er nog heel wat clubs die break-even draaien. Of er op z’n minst dicht tegen aanleunen. Zij hebben in hun loonmassa gesnoeid, al blijft die desondanks hoog liggen bij veel teams.

Peeters merkt op dat slechts een beperkt aantal clubs de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het gigantische verlies. Anderlecht is de slechtste leerling van de klas en staat 29,3 miljoen euro in het rood, maar ook Standard (-17,5 miljoen euro), OH Leuven (-16,4 miljoen euro), Eupen (- 13,4 miljoen euro) en Antwerp (-11,1 miljoen euro) boeken stevige verliezen.

Samen vormen ze 62 procent van het totaalbedrag. “En de financiële problemen van Anderlecht en Standard dateren dan nog van voor de coronacrisis”, vult Peeters aan. “Antwerp en OH Leuven zijn dan weer net voor corona in 1A beland en hebben volop geïnvesteerd om een topclub of stabiele eersteklasser te worden. Die investeringen hebben ze doorgetrokken tijdens de crisis en daar zien we nu het resultaat van.”

Volledig scherm Antwerp-voorzitter Paul Gheysens. © Photo News

Daarnaast benadrukt Peeters, die de jaarrekeningen van alle profclubs analyseerde, dat ook de dalingen van de inkomsten - voornamelijk door lege stadions - ‘meevallen’. “Er zijn natuurlijk minder inkomsten voor alle clubs, maar het is niét zo dat ze plots de helft minder verdienden in vergelijking met andere jaren. De grootste dalingen waren er voor Club Brugge en Genk. Dat heeft vooral te maken met eerdere Champions League-campagnes en meer of betere uitgaande transfers in de jaren ervoor.”

Peeters stelt ook vast dat de clubs die de voorbije jaren weinig tot niet in hun loonmassa snoeiden, vooral in buitenlandse handen zijn. “Dat is zowel goed als slecht nieuws”, stelt Peeters. “Het verlies wordt gedragen door buitenlanders wiens zakken diep genoeg zijn. Hun investeringen hoeven dus niet meteen te renderen. Maar hoelang wíllen ze die verliezen blijven dragen? Dan kijk ik vooral in de richting van een club als Eupen, dat al vier jaar op rij in het rood staat. Eens de Qatarezen daar vertrekken... Op middellange termijn dienen daar toch vraagtekens bij geplaatst te worden.”

Volledig scherm Spelers van Eupen. © BELGA

Dan rest de vraag of we volgend jaar opnieuw op een recordverlies afstevenen of er licht is aan het einde van de tunnel. Peeters: “Ik verwacht niet dat de inkomsten plots fors de hoogte in zullen schieten. Laat ons uitgaan van 2023-2024 eer we weer een ‘normaal’ seizoen zullen afwerken. En dan is er bijvoorbeeld Westerlo, dat mikt op 1A en daarvoor fors zal investeren. Met rode cijfers als gevolg. Daartegenover staan dan pakweg Anderlecht en Genk, clubs die fors bespaard hebben op salarissen en waar openstaande transfergelden in rekening zijn gebracht. Hun begroting zal er voor 2022 een pak beter uit zien.”

Die positieve noot brengt ons nog bij Charleroi, dat bovenaan prijkt met 1,4 miljoen euro winst. Opvallend. “En ‘t was niet eens een uitzonderlijk jaar voor Charleroi”, aldus Peeters. “Zij hebben de gewoonte om redelijk conservatief om te springen met de boekhouding. Tussen 2008 en nu leed de club slechts twee keer verlies, waaronder een seizoen in tweede klasse.”

Ben jij een voetballiefhebber? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Mehdi Bayat, voorzitter van Charleroi. © BELGA