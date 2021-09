Sportanker Lies Vandenberghe stelt ploeg voor Gouden 11 samen: "Vanaken is mijn kapitein"

Belgisch voetbal Robert Huyghens wordt maandag benoemd tot voorzitter KBVB voor één jaar

28 augustus Robert Huyghens wordt maandag benoemd tot de nieuwe bondsvoorzitter tot juni 2022. Hij was al waarnemend voorzitter sinds mei na het opstappen van Mehdi Bayat. Zijn mandaat wordt nu met één jaar verlengd, en in juni 2022 worden nieuwe verkiezingen georganiseerd met de bedoeling om dan een nieuwe onafhankelijke voorzitter te kiezen. Het was de bedoeling van de Pro League om nu al Paul Van Den Bulck te installeren. Hij is jurist aan de balies van Brussel en Parijs en zetelt als onafhankelijke in de Raad van Bestuur sinds begin juni. Maar omdat volgens de statuten van de KBVB een bestuurder minimum twee jaar moet zetelen in de Raad van Bestuur vooraleer hij kandidaat-voorzitter kan zijn, weigerde de amateurvleugel zijn kandidatuur. Opdat het niet tot een interne machtsstrijd zou komen, stelde Huyghens voor om zijn mandaat met een jaar te verlengen. De Pro League ging akkoord met het compromis. Van den Bulck moet twaalf maanden wachten. Huyghens, lid van de Raad van Bestuur, was eerst voorzitter provincie Oost-Vlaanderen en lid van het Uitvoerend Comité vooraleer hij Mehdi Bayat opvolgde.