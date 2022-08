Spits Victor Boniface scoort eerste goal voor Union en maakt indruk door zijn kracht: “Oké, ik ga akkoord dat mijn lichaam wat als Lukaku is”

Met zijn tweede basisplaats tegen Anderlecht bevestigde Boniface wat hij bij zijn debuut twee weken geleden tegen Kortrijk liet zien: de Nigeriaanse zomeraanwinst van Bodø/Glimt koppelt kracht aan snelheid en is moeilijk van de bal te zetten. In de derby bewees hij ook scorend vermogen: met een gekruist schot vond hij al na twee minuten het gaatje. Na de rust miste hij na een dribbel op een haar na een tweede goal.

Boniface kan terugblikken op een sterke wedstrijd, vond hij zelf: “Het was een belangrijke en mooie goal. Ik voel me goed.” Maar praten over zijn eigen kwaliteiten doet hij liever niet. “Dat vind ikzelf moeilijk, veel mensen zien me spelen en zij zijn beter geplaatst om te oordelen.” Een poging toch als we het over zijn sterke lijf hebben, dat doet bijna aan Romelu Lukaku denken? Boniface lacht: “Ja, oké, daar ga ik mee akkoord.”

Volledig scherm © BELGA

Zware erfenis

Met zijn twee overtuigende wedstrijden lijkt Boniface voorlopig het pleit te winnen voor de vacante plaats naast Dante Vanzeir in de spits. Aanvankelijk pakte Union uit met Dennis Eckert naast Vanzeir, maar hij raakte geblesseerd. Simon Adingra is meer een winger en aankoop Gustaf Nilsson kreeg door blessureleed nog geen kans.

De erfenis van Undav weegt natuurlijk zwaar, gezien zijn 26 competitiegoals vorig seizoen. “Eerlijk, tot mijn komst naar Union had ik geen goals van hem gezien”, zegt Boniface. “Toen ik hier kwam, heb ik van hem gehoord en wist ik dat hij voor Brighton getekend had. Maar ik ben van plan om naar zijn goals op YouTube te kijken. Zo kan ik van hem leren, hij kan zeker een voorbeeld zijn.”

Volledig scherm © Photo News

Topschutter

Of hij net zoals Undav de topschutterstitel in België viseert, wil Boniface niet gezegd hebben. “Neen, dat is geen doel voor mij. Ik wil gewoon het team helpen om te winnen. Als Union wint zonder dat ik gescoord heb, ben ik tevreden. Mijn doel is wel om de titel te winnen. Daarom ben ik hier, dat wil ook het team.”

Gezien Boniface niet graag over zichzelf praat, voelden we zijn ploegmaats aan de tand. “Victor is heel belangrijk voor de ploeg”, aldus Vanzeir. “Hij is zeer robuust, kan de bal dragen en verdedigers aan de praat houden. Zo krijg ik ruimte in de rug. Hij is wat een type als Undav, maar je kan ook niet echt zeggen dat het Undav is. Hij heeft wel wat eenzelfde body. Ik hoop voor hem dat hij een revelatie wordt.” Ook doelman Anthony Moris ziet in Boniface een meerwaarde: “Hij is pas 21 jaar en heeft nog een grote progressiemarge. Met zijn snelheid en kracht kan hij nog iets meer in de diepte spelen dan Undav.”

Volledig scherm © BELGA