Spijtoptant Veljkovic noemt minstens 15 trainers, managers en bestuurders: kregen onder anderen Leko, Leekens en Van Holsbeeck (honderd)duizenden euro's zwart geld?

Belgisch voetbal Kris Luyckx, advocaat van Dejan Veljkovic, stelt dat gevolgen voor voetbal­bond “manifest” zullen zijn: “Schade­claim van misschien zelfs miljoenen euro’s”

“Er zijn vandaag 11 rode kaarten uitgedeeld”, vertelt Kris Luyckx, advocaat van Dejan Veljkovic, over de nieuwe wending in ‘Propere Handen’. De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft onder meer de schorsing van Veljkovic, die veroordeeld was wegens matchfixing, van tafel geveegd. “Het rapport is vernietigend. De rechtbank heeft kipkap gemaakt van de juridische knoeiboel die het BAS in het verleden (2019, red.) beslist heeft.”

19 november