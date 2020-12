Spelersvakbond Sporta heeft bedenkingen bij coronaprotocol Pro League: “Er zitten hiaten in het systeem”

Belgisch voetbalDe recente coronaopstoot bij Club Brugge, Beerschot en Eupen roept her en der vragen op omtrent de deugdelijkheid van het protocol van de Pro League. Ook bij spelersvakbond Sporta heeft men zijn bedenkingen. “De enige min of meer waterdichte oplossing is alle ploegen maandenlang ‘opsluiten’ in een afgeschermd resort. Maar of dat haalbaar en wenselijk is...”

De teller met het aantal coronabesmettingen in het Belgisch voetbal ging de jongste dagen weer serieus omhoog. Club Brugge: +3. Beerschot: +11. Eupen: +18. Ondanks alle genomen maatregelen en de uitgebreide testing blijkt het praktisch onmogelijk om Covid-19 helemaal uit de kleedkamer te houden. En eens het virus in een club binnen geraakt, kan het plots heel snel gaan. Dat mochten eerder dit seizoen ook al clubs als KV Mechelen, Waasland-Beveren, Moeskroen, Westerlo en Deinze ondervinden. Zij kenden allemaal grote corona-uitbraken.

Het stemt alleszins tot nadenken, zo vindt ook spelersvakbond Sporta. “Als vakbond hinken wij een beetje op twee gedachten”, zegt Sébastien Stassin van Sporta. “Enerzijds hebben we niet liever dan dat het profvoetbal kan blijven doorgaan. Er zijn grote economische belangen aan verbonden, ook voor de spelers. Anderzijds is er het gezondheidsaspect. Het is intussen duidelijk dat de gezondheid niet kan worden gegarandeerd. Ik vrees de dag dat er een voetballer met zware klachten in het ziekenhuis belandt of dat er iemand blijvende letsels overhoudt aan een besmetting.”

Volledig scherm Sebastien Stassin van Sporta. © RV

De tijd die er zit tussen het afnemen van de coronatests en het ontvangen van de resultaten, het samenhokken in (te kleine) kleedkamers, het feit dat spelers besmet kunnen geraken binnen hun gezin of in hun vrije tijd,... Het zijn allemaal factoren die in de kaart spelen van Covid-19.

“Ondanks alle goede bedoelingen zitten er hiaten in het systeem”, stipt Sébastien Stassin aan. “Zelfs Club Brugge, de grootste club van het land, kan corona niet buiten houden. De enige min of meer waterdichte oplossing is doen wat ze in het Amerikaanse basket hebben gedaan. De NBA stopte op een gegeven moment alle ploegen in een resort waar ze wekenlang trainen, speelden en leefden in een van de buitenwereld afgeschermde bubbel. Maar waar kan je zoiets in België doen? En welke speler staat daar voor te springen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Een onrealistisch plan dus.”

Of het vanuit een gezondheidsoogpunt dan niet beter zou zijn om ook het profvoetbal gewoon even ‘on hold’ te zetten? “Daar ga ik me niet over uitspreken. Dat is een afweging die politici en virologen moeten maken”, vindt Stassin. “Ondertussen blijft het een beetje bang afwachten. Verder is het hopen dat clubs en spelers hun verantwoordelijkheid nemen. Wie ook maar de kleinste symptomen vertoont, moet onmiddellijk in quarantaine. Maar gaat dat in de praktijk altijd zo? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen.”

Volledig scherm KV Mechelen werd eerder zwaar getroffen door corona. © Photo News

