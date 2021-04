Spelers Eupen krijgen vakantie na reguliere competitie: “De groep zal dat op prijs stellen”

Beñat San José is Tom Cruise niet. De ‘Mission: Impossible’ die hem en zijn team een plaatsje in PO II moest opleveren, is mislukt. In de kiem gesmoord door Zulte Waregem. Dat zullen ze ‘Am Kehrweg’ minder erg vinden dan de verloren halve finale van de Beker van België tegen Standard. Zondag 18 april spelen de Panda’s hun laatste wedstrijd van het seizoen op Sporting Charleroi. Daarna wacht hen anderhalve maand betaald verlof.

Sportief directeur Jordi Condom: “Bijna de helft van onze spelers zijn buitenlanders die, als gevolg van de sanitaire omstandigheden en de inhaalwedstrijden tijdens de zogezegde winterstop, hun familie al een jaar niet meer hebben gezien. Bovendien zullen we al begin juni moeten hervatten, vermits het seizoen 2021-2022 start op 23 juli. De wil om met een ‘sans faute’ in de laatste drie wedstrijden op de valreep play-off 2 af te dwingen, was aanwezig, maar na alles wat we de voorbije maandan hebben meegemaakt, denk ik dat de spelers de vervroegde vakantie toch op prijs zullen stellen.”

Voor Jordi Condom (en coach Beñat San José) is het nu tijd om aan de toekomst te denken. Hun contracten lopen eind juni af. “Met de Qatarese directie is afgesproken dat we na afloop van de reguliere competitie gaan praten. Onze prioriteit is blijven, maar daar beslissen we natuurlijk niet alleen over”, aldus de sportief directeur en ex-coach van de Panda’s.