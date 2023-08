Spektakel in ‘t Kuipje: Mechelen buigt dubbele achterstand om en wint verdiend in Westerlo

Mechelen vergat zichzelf te belonen en de goal viel aan de overkant. Na balverlies van Bates belandde de bal na enkele stationnetjes bij Stassin. De spits krulde vanop de punt van de grote rechthoek het leer in de verste hoek - maar was een voorzet niet de eigenlijke bedoeling? Malinwa leek van slag en op het halfuur maakte Frigan er met zijn eerste van het seizoen 2-0 van - dat heet dodelijk efficiënt zijn. Westerlo voetbalde bij momenten ook gewoon goed. In het slot van de eerste helft zochten de bezoekers nog naar de aansluitingstreffer. Schoofs krulde naast, Storm trof de paal. Malinwa werd karig beloond voor de pauze.

Mechelen moest zijn voetbal van in de eerste 20 minuten terugvinden om nog aanspraak te maken op een punt, maar vond dat lang niet. Westerlo bleef makkelijk overeind, al mocht het aanvallend wel ietsje meer zijn van de thuisploeg. We doken stilaan het slotkwartier in en daar was Malinwa plots. Foulon vond invaller Pflücke aan de tweede paal, de aanwinst legde goed terug en Schoofs maakte er 2-1 van. We hadden opnieuw een wedstrijd.

Twee minuten later was daar zelfs de gelijkmaker. Pflücke bracht het leer prima voor op een hoekschop, Mrabti verlengde knap aan de eerste paal. Westerlo wist van geen hout pijlen meer maken en Storm liet enkele tellen later de voorsprong liggen. Belghali kopte dan weer over. Dit kon niet blijven duren, Malinwa verdiende meer. In minuut 85 was het dan zover. Pflücke - drie assists in zijn eerste 35 minuten, van een binnenkomer gesproken - bracht prinsheerlijk voor met buitenkant links, Lauberbach tikte binnen. Een totale ommekeer in tien minuten. Daar bleef het uiteindelijk bij. Westerlo blijft achter met 1 op 15, Malinwa schuift met 7 op 15 op in het klassement.