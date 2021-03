Spektakel in 1B: knotsgekke inhaalmatch tussen Deinze en RWDM eindigt onbeslist

Gekke inhaalwedstrijd in 1B. Het eerste halfuur viel helemaal niets te beleven. Nadien vielen de doelpunten als rijpe appelen in beide mandjes. De bezoekers klommen eerst tweemaal op voorsprong. Telkens stelde Deinze snel gelijk. Met een heerlijke lob over Sadin tilde kersverse vader Challouk de thuisploeg net voor het uur op voorsprong. Bij die fase kreeg Yamberé zijn tweede gele kaart. RWDM-trainer gokte door meteen drie verse krachten in te brengen. De gelijkmaker viel snel en met een heerlijke trap tilde invaller Nzuzi de bezoekers op voorsprong. Met man en macht plus twee verse pionnen ging Deinze op zoek naar de gelijkmaker. Le Postollec sleepte dat puntje uit de brand.