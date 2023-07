Speel mee met de Gouden 11 en maak kans op de hoofdprijs van 10.000 euro dankzij HLN

Prachtige prijzen

Kan Antwerp opnieuw aan het langste eind trekken of krijgen we dit jaar een nieuwe kampioen? Het belooft zonder twijfel een fantastisch seizoen te worden. Met de Gouden 11 kun je zelf een ploeg op de mat brengen en kans maken op topprijzen. Zo strijkt de winnaar op het einde van het seizoen maar liefst 10.000 euro cash op.



Niet alleen de beste speler gaat met een prijs aan de haal. De top vijf sleept een som geld in de wacht. Er zijn ook prijzen voorzien tot en met de 50ste plaats. Voor de speeldagwinnaars valt er eveneens heel wat moois te winnen. Scoort jouw ploeg dus het best op een bepaalde speeldag, maar bak je er de rest van het seizoen weinig van, kun je alsnog een prijs winnen. Bekijk hier het volledige prijzenoverzicht.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eerst oefenen, daarna voor de knikkers

De eerste zes speeldagen van de Jupiler Pro League kan je gebruiken om het spel te leren kennen, je voorbereidingen te treffen, spelers te scouten, ploegen in te schrijven en wijzigingen door te voeren. Er kunnen nog geen prijzen worden gewonnen. We delen tijdens de voorbereidingsperiode wel een gratis team uit aan de top tien in elk speeldagklassement.

Volledig scherm Neem jij Hans Vanaken op in jouw ploeg? © Photo News

Hoe deelnemen aan de Gouden 11?

Stap 1: Ga naar www.gouden11.be en stel je team samen.

Stap 2: Begin na te denken over jouw ideale ploeg, waarmee je denkt zo hoog mogelijk te scoren. Je moet vijftien spelers selecteren met een budget van 250 miljoen euro. Er mogen wel maar twee spelers per ploeg deel uitmaken van jouw Gouden 11. Probeer dus tactisch sterk te zijn.

Stap 3: Als je jouw ploeg gemaakt hebt, moet je enkel nog beslissen wie je aanvoerder wordt. Je aanvoerder kan je per speeldag veranderen en levert je extra punten af.

Stap 4: Als alles in orde is, moet je jouw deelname nog bevestigen door te betalen. Wil je meedoen aan de Gouden 11, dan kost dat 9,99 euro. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5: Amuseer je met de Gouden 11. Na iedere speeldag kun je jouw behaalde punten bekijken en ontdekken of je een prijs wist te bemachtigen.

Tip: Lees hier alle spelregels van de Gouden 11.

Volledig scherm Zal Kasper Dolberg deel uitmaken van jouw Gouden 11-ploeg? © Photo News

Ben jij de grootste voetbalkenner van het land? Surf naar www.gouden11.be en maak kans op 10.000 euro cash

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen.

Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.