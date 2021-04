SOS VAR: Nederlandse refs moeten zondag op slotspeeldag bijspringen

De laatste reguliere competitiespeeldag zondag met alle matchen op hetzelfde tijdstip maakt dat het Referee Department in nood raakte om voldoende ‘geaccrediteerde’ VAR-refs in te kunnen zetten. Naast de 18 scheidsrechters en 18 assistent-scheidsrechters die zondag op het veld vereist zijn (per match één hoofdref, twee lijnrechters en één vierde scheidsrechter) zijn tegelijk negen VAR-scheidsrechter en negen A-VAR assistent-refs in het busje nodig.

Geen simpele puzzel dus, maar het Referee Department werkte al een goede oplossing uit. Zondag springen twee VAR-teams uit Nederland bij. Bij onze noorderburen staat dit weekend alleen de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse gepland. Zij kunnen zonder problemen refs ‘uitlenen’. Gisterenavond laat besliste de Pro League uiteindelijk ook om haar duit in het zakje te doen door Charleroi - Eupen (zaterdag om 18.30u) en Antwerp - RC Genk (zaterdag om 20.45u) een dag vooruit te schuiven. Dat is mogelijk omdat beide wedstrijden geen belang meer hebben in de strijd om play-offs of degradatie. Omdat er evenwel geen overschot is, blijft de hulp van de Nederlandse collega’s vereist.