Sobol schenkt Club met mooie knal late overwinning op bezoek bij gretig en frivool Union. Hans Vanaken: “Lichtjes gestolen overwinning” Philippe Clement: “Komen goed weg”

Jupiler Pro LeagueClub wint op Union, al had het heel wat voeten in de aarde. Voor de pauze verzuimde de thuisploeg om de vele kansen af te maken, waarna Club in de tweede helft het evenwicht herstelde. Het beslissende doelpunt van Sobol pas viel in het absolute slot. Blauw-zwart vermijdt zo ternauwernood een slechte seizoensstart.

Club had het balbezit in beginfase, maar kreeg meteen een fikse waarschuwing wanneer Mata de bal verloor aan Undav. Die tekende voor een splijtende pass op Vanzeir, maar de spits knalde voorlangs. Daarna bleef het al Union wat de klok sloeg, aangevuurd door een schare luidruchtige supporters. De Brusselaars spelen duidelijk nog op de wolk van het kampioenenjaar in 1B. Dat mocht eerder ook Anderlecht aan den lijve ondervinden.

Het enige wat ontbrak voor Union was efficiëntie voor doel. Vanzeir, Lynen, Undav, allen hadden ze kansen om één of meerdere goals te scoren. Het kader werd vaak gemist, een enkele keer moest de wederoptredende Mignolet ingrijpen. Toen de bal wel tegen de touwen ging werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel, terecht.

Club Brugge, met nieuwkomer Nsoki in de basis, zette daar pas aan het einde van de eerste helft iets tegenover. De knal van Vormer was goed, maar Moris gingsnel naar de grond. In de fase erop duwde hij ook de kopslag van Rits over zijn doel. Rusten bij 0-0 en toch wat kopzorgen voor Club-coach Philippe Clement. Die greep dan ook meteen in. Dost bleef in de kleedkamer voor Sobol en de Bruggelingen gingen zo de 3-5-2 van Union spiegelen met De Ketelaere en Lang in de aanval. Het wedstrijdbeeld keerde wat daarna, Union leek er na het uur wat doorheen te zitten, Brugge kon z’n voet op het middenveld eindelijk naast de Brusselaars zetten. Grote kansen leverde dat evenwel niet op, al vond De Ketelaere twee keer het zijnet en moest Moris goed plat gaan om een knal van Lang te weren.

De grootse kans op de overwinning leek voor de thuisploeg, maar Vanzeir en invaller Avenatti kregen de bal in een chaotische fase niet voorbij Mignolet. Aan de overkant ging de bal er wel in. Een afgeweerde corner waaide bij de -toen al goed ingevallen- Sobol en die fusilleerde Moris van buiten de zestien. Een onverhoopte driepunter voor de Bruggelingen.

Hans Vanaken: “Als je de kansen bekijkt, is het misschien een lichtjes gestolen overwinning”

Hans Vanaken maakte vandaag z’n eerste minuten voor Club Brugge dit seizoen. Na afloop gaf hij voor de camera’s van Eleven aan blij te zijn met de overwinning: “Met winst van het veld stappen is een goed gevoel natuurlijk. Al kon onze match wat beter, zij hebben misschien de beste kansen gehad. Wij kwamen maar voor één ding: de overwinning. De manier waarop we drie punten pakten is niet echt belangrijk. We wisten dat Union een sterke tegenstander is, maar in de eerste helft stonden we niet genoeg om dat op te vangen. In de tweede helft hebben we het evenwicht wat hersteld. Maar als je de kansen wat gaat bekijken, is het misschien een lichtjes gestolen overwinning.”

Philippe Clement: “Een gevlijde overwinning”

Ook Club-coach Philippe Clement zag dat zijn team het moeilijk had in de eerste helft: “Union heeft een heel sterke eerste helft gespeeld: frivool, positief agressief, dominant. Ze hadden niet heel veel balbezit, maar wel veel kansen. Uiteindelijk komen we goed weg door niet op achterstand te komen. De tweede helft was dan weer omgekeerd in ons voordeel. Het is uiteindelijk een gevlijde overwinning omdat wij het doelpunt maken en zij niet.”

Denis Undav en Dante Vanzeir: “Efficiëntie moet beter”

Net als de stemmen uit het Brugse kamp, zagen ze ook bij Union zelf dat ze een goede wedstrijd speelden. Spits Denis Undav: “We speelden goed en gefocust. We hadden misschien wel zeve goede kansen, maar maken ze niet af. We kunnen veel leren van deze wedstrijd, onder meer dat we aan onze efficiëntie moeten werken. Maar je ziet geen verschil tussen ons vorig seizoen in tweede klasse, en hoe we het nu deden tegen Brugge.” Dante Vanzeir treedt zijn spitsbroeder bij en verklaarde de sterke prestatie van Union: “We hadden goed geanalyseerd waar zij ruimte weg gaven, en die ruimtes vonden we vandaag ook goed. Maar we misten kansen die binnen moeten, onze efficiëntie moet beter.”

Eduard Sobol: “Veel clubs zullen hier nog punten laten liggen”

Invaller Eduard Sobol drukte zijn stempel op de wedstrijd, met het winnende doelpunt als kers op de taart: “Ik ben blij om minuten te maken, doe mijn best en wil het team aan de drie punten helpen. Union is een goed aanvallend team, ze counterden goed met hun snelle spelers. Veel clubs zullen hier nog punten laten liggen.” Sobols goal deed een beetje denken aan zijn knal tegen Kortrijk vorig seizoen, maar de Oekraïner heeft zelf een duidelijke favoriet: “Ik denk dat die tegen Kortrijk mooier was, omdat de keeper daar niet aan de bal kwam.”

Simon Mignolet: “Gebrek aan wedstrijdritme opvangen met ervaring”

Ook Simon Mignolet gaf na afloop toe dat de thuisploeg erg sterk was: “Union was absoluut de betere ploeg in de eerste helft. Na de rust komen we wat beter in de wedstrijd en scoort Eddy (Sobol, red.) een fantastisch doelpunt. Hij kan zo’n bal goed rammen. Het is nu de tweede keer dat hij dat doet, ook op Kortrijk deed hij het al eens.” De Brugse doelman maakte vandaag zijn eerste minuten na een knieblessure: “Zelf ik heb nog wat tijd nodig, mijn knie en mijn wedstrijdritme zijn nog niet top. Maar dat is normaal en kan ik wel opvangen met mijn ervaring.”

