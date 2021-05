Soap rond beloftenploegen gaat verder: 125.000 euro om in 2022 in amateurklasse te spelen?

Belgisch voetbalVolgend jaar spelen er geen beloftenploegen in 1B. Vandaag stemt de Pro League over een alternatief: de integratie van U23 in het amateurvoetbal vanaf 2022. Vooral de topclubs zijn voor. Maar u weet hoe dat gaat in voetballand. Voor niets gaat de zon op.

De traditionele topclubs hebben zich erbij neergelegd dat ze hun hoop op beloftenploegen in 1B voor minstens een jaar in de koelkast moeten steken. Er was maar plaats voor maximaal vier U23-elftallen. AA Gent zou naast de boot vallen, en dreigde ermee naar de Belgische Mededingingsautoriteit te stappen. Antwerp verzette zich ook. Het project was gedoemd om te mislukken.

Maar vlak voor de algemene vergadering die vandaag samenkomt, toverde Pro League-CEO Pierre François volgens onze informatie nog een konijn uit de hoed. Hij stelt voor om de beloftenteams vanaf het seizoen 2022-2023 op te nemen in 1ste Nationale, 2de Nationale en 3de Nationale.

Op die manier zouden alle profclubs de kans krijgen hun beloftenteams in te schrijven. Daardoor zouden rechtszaken vermeden worden.

Clubs die in 1ste Nationale willen aantreden, zouden 125.000 euro startgeld moeten betalen. Voor 2de Nationale is dat 100.000 euro. In 3de Nationale 75.000 euro.

Al zijn er nog struikelblokken. Zo zouden er maar vier U23-ploegen op het hoogste amateurniveau kunnen instromen. Dan komt er weer de discussie: welke clubs krijgen de kans? Dat kan op basis van de resultaten van de komende beloftencompetitie. Maar er gaan ook stemmen op om te kijken naar de jeugdlicenties: de beste leerlingen van de klas willen voordeel krijgen.

Daarnaast eisen de amateurclubs soepelere licentievoorwaarden. Ploegen als Thes Sport zijn al langer gefrustreerd dat ze geen licentie voor het profvoetbal kunnen krijgen omdat ze een te klein stadion hebben. Er zouden ook twee ploegen naar 1B kunnen promoveren, waar dat nu nog één ploeg is. Ook de U23 van een profclub zouden overigens naar 1B kunnen promoveren, op voorwaarde dat ze aan de licentievoorwaarden voldoen en niet in dezelfde afdeling als de moederclub uitkomen.

De grootste tegenstroming lijkt echter vanuit het profvoetbal zelf te komen. De K11, de verzameling van de kleinere profclubs, hield gisterenavond nog een digitale spoedvergadering om de violen te stemmen. Heel wat van die ploegen willen het huidige competitieformat van 18 clubs in 1A aanhouden. Op vraag van Cercle Brugge en Beerschot zal daar vandaag ook over gestemd worden. Normaal gezien zullen er op het einde van volgend seizoen drie ploegen rechtstreeks degraderen naar 1A, om terug te keren naar het vertrouwde format met 16 clubs. De vrees bestaat dat, zeker in het postcoronatijdperk, degradatie het einde kan betekenen voor niet één maar drie clubs.

Grosso modo komt het dus hierop neer: de meeste topclubs willen de integratie van de beloftenploegen erdoor krijgen, maar willen zo snel mogelijk weer naar 16 ploegen in 1A. Terwijl het gros van de kleinere clubs niet meteen passionele voorvechters zijn van de U23 in de amateurklassen, maar wel met het mes tussen de tanden willen strijden voor een extra jaar met 18 in 1A.

Ofwel doen beide kampen water bij de wijn – én een extra jaar met 18, én de integratie van beloftenploegen. Ofwel eindigt alweer een algemene vergadering van de Pro League met alleen maar verliezers.

In dat laatste geval dreigt overigens een nieuwe juridische slag. Dan zou het zomaar kunnen dat de amateurclubs, die in dat scenario geen soepelere licentieprocedures zullen krijgen, de proflicenties van Lierse en Deinze aan zullen vechten. Lierse eindigde laatste in 1B maar degradeerde toch niet, en het stadion van Deinze voldoet strikt gezien niet voor de volle honderd procent aan de voorwaarden van het huidige reglement.

