Sneuvelt het transferrecord van Club Brugge? Blauw-zwart aast op linksachter Tyrell Malacia, het maatje van Noa Lang

“We zijn rond met een linksachter, maar de club wil 11 miljoen euro. Terwijl hij er maar zes waard is.” Een quote van Bart Verhaeghe dit weekend in De Tijd – rondvraag leerde ons zaterdag snel dat het om Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia (21) ging. Vaste waarde bij Feyenoord en Jong Oranje, het ideale profiel om Club Brugge op korte termijn te versterken en binnen afzienbare tijd geld op te brengen.

Malacia groeide op in de buurt van De Kuip – sinds zijn negende voetbalt hij voor Feyenoord. Onder meer met leeftijdsgenoot Noa Lang en de onlangs bij Club vertrokken Tahith Chong. Lang en Malacia, beiden geboren en getogen in de havenstad, zijn nog steeds dikke vrienden. Malacia’s moeder is Surinaamse, zijn vader van Curaçao. In december 2017 vierde hij op 18-jarige leeftijd een veelbelovend debuut in Feyenoord 1 tegen Napoli (2-1). Sindsdien verzamelde hij 86 officiële duels voor de Rotterdammers.

Volledig scherm © ANP

Arnesen ontkent

In april al kreeg Arsenal te horen dat Malacia 9,5 miljoen euro moest kosten. Een vraagprijs die volgens Verhaeghe klaarblijkelijk nog werd opgetrokken. Toen uw krant Malacia zaterdagmiddag aan Club Brugge linkte, was Feyenoord-directeur Frank Arnesen (ex-Anderlecht) er als de kippen bij om een eventueel vertrek van de jeugdinternational uit te sluiten. Malacia verlengde in juni zijn contract in Rotterdam tot 2024 en moet in principe één van de gezichten worden van het ‘nieuwe Feyenoord’ – de club wil zichzelf de komende jaren opnieuw op de kaart zetten als topclub. Maar de club beschikt anderzijds ook niet over de beste financiele papieren.

Blauw-zwart heeft al een persoonlijk akkoord met Malacia op zak. De Champions League, het oefencomplex en het feit dat Club wel een kuuroord lijkt voor Nederlanders, zijn de troeven die de Bruggelingen in de schaal konden leggen. Vraag is of blauw-zwart straks doorduwt voor Malacia, die in Jan Breydel méér moet brengen dan wat Sobol, voor wie Club alles samen ook al vijf miljoen euro neertelde, en Ricca de voorbije jaren getoond hebben. De gesprekken met Feyenoord staan on hold, maar de zomer duurt nog lang.

Okereke voorbij

Mochten Feyenoord en Club in deze mercato alsnog tot een akkoord komen, dan is de kans groot dat het transferrecord van de Bruggelingen twee jaar na de komst van David Okereke (8 miljoen euro) verpulverd wordt. Al zal Verhaeghe in ieder geval geen elf miljoen euro neertellen. Althans niet voor Malacia.

Volledig scherm Het transferrecord van Okereke kan verbroken worden. © Photo News