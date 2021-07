Sneltrein Persyn komt thuis: Club Brugge neemt 19-jarige rechterflank over van Inter

Tibo Persyn trok in 2018 vanuit Brugge naar Inter, waar hij 41 wedstrijden speelde in de Primavera - de Italiaanse beloftencompetitie. In het afgelopen seizoen werd hij één keer geselecteerd voor de hoofdmacht, maar diende hij af te zeggen wegens een coronabesmetting. Desalniettemin is het voor Persyn, nog tot 2024 onder contract in Milaan, tijd om speelminuten te maken. Club haalt de youngster als doublure voor Mata en als extra wapen rechts voorin. Persyn is ontzettend snel en krachtig - straks moet hij zich voor het eerst bewijzen op het hoogste niveau.