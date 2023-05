Slim en sluw, maar minder sympathiek: Union zit weer volop in de titelrace en daarvoor moet alles wijken

KIJK. ‘The day after’ bij bekerwin­naar Antwerp: spelers trainen met grote glimlach op het gezicht

Daags na de gewonnen bekerfinale was het opnieuw business as usual bij Antwerp. Woensdag wacht alweer een trip naar Union in het kader van de play-offs en dus moest er worden getraind. De viering zondag was er dan ook eentje met de handrem op.