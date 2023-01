“Slechts mogelijke loting? Helemaal niet”: Speeldata halve finales Croky Cup zijn bekend

Uniontrainer Karel Geraerts: “Zie dit niet als de meest slechte loting”

Union mag zich opmaken voor een drieluik tegen Antwerp in een kleine twee maanden tijd. Zondag ontvangt Union de Great Old thuis in de competitie, daarna volgt een dubbel duel in de halve bekerfinale begin februari en begin maart. “Ik zie Antwerp niet als de slechtst mogelijke tegenstander, maar als een mooie affiche tegen een mooie ploeg”, reageerde Uniontrainer Karel Geraerts op de loting. Al is het respect voor Antwerp groot, hij verwacht zondag al een pittig duel: “Antwerp heeft een goede organisatie en met Toby Alderweireld een echte leider. De ploeg telt veel individuele kwaliteiten en een goed collectief, het gevaar kan een beetje van alle kanten komen.”

Antwerptrainer Mark van Bommel: “Prettig dat we return thuis mogen spelen”

Als Antwerp de bekerfinale wil halen, zal het straks voorbij vicekampioen Union moeten. Het loodzware programma van de Great Old in het begin van 2023 wordt zo alleen maar zwaarder. “We hadden al een mooi lijstje met toppers staan, daar kunnen er nog wel twee bij”, reageert Antwerps trainer Mark van Bommel. “Of dit de slechtst mogelijke loting is? Helemaal niet. Op papier is het de zwaarste tegenstander, maar dat maakt niet zoveel uit. Omdat de halve finale over twee wedstrijden gaat, is het straks toch wat anders dan een echte cupmatch. Ik ben wel blij dat we de return thuis mogen spelen. Voor het gevoel is dat altijd prettiger, zeker met ons publiek. Maar zondag is er eerst dus het competitieduel op Union. We blijven het match per match bekijken. Wat er na zondag komt, is op dit moment nog niet zo interessant.” (KDC)