Slechts één kans in zaak Propere Handen: 56 verdachten meteen naar Hof van Beroep

Als de 56 verdachten in de zaak Propere Handen ook effectief voor de rechter komen, zal dat meteen voor het hof van beroep zijn en dus niet voor de correctionele rechtbank. Dat komt omdat François De Keersmaecker, de ex-voorzitter van de Voetbalbond en verdachte in het dossier, plaatsvervangend rechter is voor de ondernemingsrechtbank in Mechelen. Dat betekent dat De Keersmaecker, samen met alle andere verdachten, meteen voor het hof van beroep zal worden berecht. Beroep is dan niet meer mogelijk.

Of de 56 verdachten zich ook effectief voor de rechter moeten verantwoorden, is nog niet zeker. Het federaal parket heeft haar eindvordering neergelegd, hiermee zal de raadkamer nu aan de slag moeten gaan. Die zal moeten oordelen of er ‘voldoende bewijs’ is tegen elk van de verdachten. Erna - waarschijnlijk in het voorjaar van 2022- zullen de verdachten dan een oproepingsbrief krijgen voor de rechtbank, waarna de grootste rechtszaak in Belgische voetbalgeschiedenis van start kan gaan.

Al zitten de verdachten met één groot probleem: wie voor de rechter komt, zal maar één kans krijgen dankzij gewezen bondsvoorzitter Francois De Keersmaecker (63) die in dit dossier verdacht wordt van valsheid in geschrifte. De Keersmaecker is ook plaatsvervangend rechter in ondernemingsrechtbank van Mechelen, en hierdoor geldt de voorrang van rechtsmacht. Als een magistraat verdacht wordt van een misdrijf en doorverwezen wordt naar de rechtbank, komt dit onmiddellijk voor het hof van beroep en dus niet voor de correctionele rechtbank. Hierdoor zal het hele dossier - inclusief de verdachten die doorverwezen worden - naar beroep gaan, wat wil zeggen dat de kans om in beroep te gaan ontnomen wordt. Het wordt dus de zaak van de eerste en laatste kans.

“De uitspraak zal dus meteen definitief zijn”, legt VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes uit. “Dat is vervelend voor alle andere verdachten in het dossier. Want zij verliezen daardoor beroepsmogelijkheid."