Slechts een draw na bakken kansen, maar Kompany is niet ongerust: “Op training vlammen ze elke bal binnen”

“Frustratie zit niet in mijn nature”, opende Kompany op de persconferentie. “En natuurlijk wordt voetbal op korte termijn beoordeeld. Maar ik zie een trend, een ploeg die een herkenbaar spelpatroon heeft en veel kansen creëert en weinig weggeeft. Niet alleen vandaag, maar in elke wedstrijd. Er is dus een duidelijke evolutie, maar natuurlijk blijft het resultaat van vanavond wel vervelend. Op één seizoen heb je normaal gezien twee, drie wedstrijden waarvan je denkt: ‘hier hadden we écht meer verdiend’. Maar dan zeg je: move on, en wordt dat wel weer in evenwicht gebracht door matchen die je wint waar je het niet verdiende. Maar bij ons ligt de balans wel vrij agressief langs de slechte kant op dit moment...”