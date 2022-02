Slap Club Brugge ziet leider Union 12 punten uitlopen na nederlaag tegen AA Gent en onhoudbare Tissoudali, Balanta en Lang krijgen in slot rood

Deel twee van de Slag om Vlaanderen vanmiddag in Brugge, daar waar het weer zich leende tot een echte veldslag. Vanhaezebrouck verraste in doel met Roef. Bolat nam ziek plaats op de bank, de doelman aast nog steeds op een transfer naar Turkije, waar de markt nog tot dinsdag open is. In vergelijking met de bekermatch kwamen ook Depoitre en Torunarigha aan de aftrap. Schreuder liet Hendry en Sobol op de bank, net als de van COVID-19 herstelde Lang. Odoi stond in de basis, samen met de teruggekeerde Buchanan.

Net als in de Ghelamco Arena moest AA Gent niet onderdoen voor Club Brugge, al was de eerste grote kans in de match voor de thuisploeg. Na een hoekschop viel de bal aan de tweede paal voor de voeten van De Ketelaere, wiens poging in extremis gekeerd werd door De Sart. Vijf minuten later was het aan de overkant wél prijs. Hjulsager knalde hard richting doel, Mignolet kon de bal onvoldoende weren. 0-1 voor Gent kort voor de pauze, een voorsprong die niet gestolen was. Club voetbalde traag en té vaak achteruit. De Buffalo’s maakten in de slotfase te weinig gebruik van enkele mogelijkheden in de omschakeling. De Ketelaere leek op slag van rust tegen te scoren met het hoofd, maar Roef kwam knap tussen.

Volledig scherm © Photo News

Schreuder greep andermaal vroeg in. Dost en Vormer bleven in de kleedkamer, Skov Olsen en Adamyan vielen in. Odoi werd centraal op het middenveld geposteerd op de positie van Vormer. De eerste kansjes waren opnieuw voor AA Gent, dat al vroeg naliet de voorsprong te verdubbelen. Op een goeie schietkans van Rits na konden de Bruggelingen Roef in het vierde kwartier nauwelijks aan het werk zetten.

Aansluitingstreffer

Met Balanta en Lang gooide Schreuder nog twee nieuwe jongens in de strijd in de hoop dat het tij nu wél zou keren. Twee minuten later lag de bal aan de overkant in het net. Na slecht positiespel bij Club achterin mocht Tissoudali alleen op Mignolet af. De aanvaller legde de bal beheerst binnen en eerde de overleden Rayan, AA Gent op een comfortabele 0-2-voorsprong met iets meer dan twintig minuten op de klok.

Volledig scherm © BELGA

Club móest nu wel komen en deed dat ook. Eerst mikte de doorgebroken Adamyan op Roef, maar een kwartier voor tijd kopte De Ketelaere de aansluitingstreffer wel binnen. Nieuwe hoop voor de Bruggelingen, al leek die hoop heel even van korte duur. Tissoudali lukte via Mignolet zijn tweede, maar de goal werd afgekeurd nadat de bal de doellijn zou hebben overschreden. Het slotoffensief van blauw-zwart was er eentje naar het beeld van haar match. En zo verliest de landskampioen wederom dure punten in de titelstrijd - de achterstand op Union bedraagt nu al twaalf punten. In de extra tijd slikte Balanta nog twee gele kaarten én werd Noa Lang rechtstreeks het veld uitgestuurd toen die verhaal ging halen bij Laforge.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

