Slagveld in Lotto Park: Cuesta vandaag uit ziekenhuis na zware botsing met Cullen

Cuesta onderschepte een pass van Michel Vlap, waarna de bal in de lucht gekatapulteerd werd. Cuesta en Cullen gingen vol in het luchtduel en kwamen daarbij met elkaar in botsing. Meteen was duidelijk dat het ernstig was, vooral bij de Colombiaan van Genk. Cuesta bleef liggen, terwijl Cullen zich al snel rechtop zette. De middenvelder van paars-wit kon verder met een verband rond het hoofd, maar voor Cuesta betekende de botsing het einde van de wedstrijd.