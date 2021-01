Sint-Truiden ruikt de redding na forse zege, Cercle Brugge op de dool

Op Stayen was het dat groen-zwart onder Bernd Storck vorig seizoen de sensationele wederopstanding inzette met een doelpunt van Hoggas dat drie punten opleverde. In dezelfde winkelhaak waar de Fransman de bal toen dropte, deponeerde Christian Brüls nu het leer voor een Truiense voorsprong vroeg in de wedstrijd (1-0). De Oostkantonner had zijn basisplaats teruggekregen van Peter Maes en toonde zich een dankbare leerling.