Sinds mei amper 16 meldingen over racisme en discriminatie, samenwerking Kazerne Dossin blijft beperkt tot passage Noa Lang

Belgisch voetbalDat de impact van racisme niet te onderschatten valt, bewijst de reactie van Vincent Kompany. Toch is er via het officiële meldpunt slechts zestien keer aangifte tegen racisme en discriminatie gedaan. De inhoud daarvan is soms heftig. Van ‘zwarte aap’ tot ‘négro’.

Bondsparket, politie, Club Brugge: iedereen onderzoekt de racisme-rel van afgelopen zondag. Supporters die het zelf hebben gezien of gehoord, kunnen gebruik maken van het meldpunt voor racisme en discriminatie - gemakkelijk terug te vinden op de website van de Pro League en de voetbalbond.

Vanaf mei zijn er 16 meldingen geweest. In absolute cijfers niet bijzonder veel. Maar de inhoud is wel duidelijk. Op Anderlecht zouden er supporters in West-Vlaams accent ‘zwart’n aap’ geroepen hebben. En er waren ‘alle boeren zijn homo’-gezangen tegen Club Brugge.

Na drie thuiswedstrijden van Club Brugge liepen er klachten binnen. Toen aanvaller Noa Lang in het feestgedruis zong: “Liever dood dan Sporting-jood.” Een verwijzing naar Sporting Anderlecht die in de joodse gemeenschap en ver daarbuiten stof deed opwaaien. Na Club-Standard kreeg het meldpunt nog driemaal dezelfde aangifte. In de zuidtribune van Jan Breydel waren er volgens de rapporten in vak 111 enkelingen die Standard-spelers met een donkere huidskleur uitscholden. “Een eerste keer wanneer de spelers zich aan het opwarmen waren. En op het einde van de match wanneer een Standard-speler krampen had. Ze riepen ‘négro’.” Een soortgelijk incident vond afgelopen zondag opnieuw plaats richting Vincent Kompany en zijn spelers Amuzu en Ashimeru.

Corona

Maar hoe pak je die enkelingen aan? De Pro League werkt sinds oktober samen met Kazerne Dossin. Noa Lang ging daar na zijn titelviering als eerste voetballer ook op bezoek. Daar stopt het voorlopig. Maar dat is niet meer dan normaal, zegt Tomas Baum, directeur van Kazerne Dossin. “Het plan was de clubs af te gaan en onze werking kenbaar te maken, in samenspraak met minister Somers. Maar toen kwam corona.”

Volledig scherm © Photo News

Bovendien, zegt hij: het belangrijkste signaal moet vooral van de clubs en de politie komen. “Wij zijn pas de laatste schakel in het proces. Eérst moeten de clubs of de politie sancties opleggen. Pas daarna, op voorwaarde dat de mensen in kwestie aangeven te willen leren uit hun fouten, kunnen ze bij ons terecht. Naar Kazerne Dossin gaan is geen straf. We zijn geen heropvoedingskamp.”

“We hebben gidsen opgeleid. Het aanbod is er. Maar de eerste stap is dus de bestraffing zelf. En het is niet realistisch te verwachten dat ons project plots het hele racismeprobleem zal aanpakken. Clubs moeten zich de vraag stellen welk verhaal ze kunnen vertellen aan hun fans. ‘Hier staan we voor. Als je over die lijn stapt, ben je niet meer welkom.’”