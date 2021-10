Simulatie 3D-hulplijn brengt uitsluitsel: discutabele goal Amallah van Standard tegen KV Oostende (1-0) had afgekeurd moeten worden

Belgisch VoetbalDe primeur is voor Club Brugge - Kortrijk vrijdag: de VAR beschikt vanaf dan over 3D-technologie om buitenspel te beoordelen. Niet onbelangrijk bij discutabele fases: bij een simulatie blijkt dat de goal van Standard-speler Amallah tegen KV Oostende (1-0) op de vijfde speeldag inderdaad niet had mogen gelden.

Dat doelpunt in het slotkwartier van Standard - KV Oostende deed toen heel veel stof opwaaien. Met het blote oog leek Amallah, die met het hoofd scoorde, buitenspel te staan met zijn rechtervoet, maar de VAR kon geen definitief uitsluitsel brengen omdat de voet van de voorlaatste speler van Oostende in de lucht hing. De VAR kan de 2D-hulplijn enkel correct meten vanop de grond.

BEKIJK OOK. De samenvatting van Standard - KV Oostende, met de goal van Amallah vanaf 2'43"

KV Oostende haalde toen na de wedstrijd zwaar uit naar de arbitrage. “Je moet echt blind zijn om dit niet te zien. Dit is een enorm grote fout, schaamtelijk”, zei KVO-trainer Alexander Blessin. Ook op de website fulmineerde de kustploeg. “Spelers, trainers, bestuurders, … moeten verantwoording afleggen voor hun acties, waarom de scheidsrechters en de Belgische voetbalbond niet?”, klonk het.

De discutabele fase was voor de Pro League een argument om versneld te investeren in 3D-lijntechnologie. Het Referee Department verzorgde intussen de opleiding van de operatoren en de 3D-hulplijn is dit weekend klaar voor gebruik. Op een informeel persmoment liet technisch directeur Bertrand Layec een simulatie van de 3D-lijn zien in de bewuste fase van Standard - KVO. Die bevestigde dat de voet van Amallah zich inderdaad voor de in lucht hangende voet van de KVO-verdediger bevindt: “Het gaat om een paar centimeters, maar met 3D zou het doelpunt afgekeurd zijn”, aldus Layec. In dit geval zou Standard nu 11 punten in plaats van 13 punten tellen.

Volledig scherm Anderlechtspeler Refaelov zag zijn treffer afgekeurd tegen KV Oostende na discutabel buitenspel: de simultie van de 3D-lijn overlapt met de 2D-lijn waarbij de VAR de beslissing van de assistent moet volgen. © Photo News

Bij een andere discutabele fase tussen KV Oostende en Anderlecht (2-2) op de negende speeldag zou de 3D-lijn geen verandering in het verdict gegeven hebben. In de eerste helft scoorde Lior Refaelov toen voor Anderlecht op de tegenaanval. De lijnrechter stak de vlag de lucht in. De 2D-lijn bracht geen honderd procent zekerheid omdat de knie van KVO-verdediger Anton Tanghe wat verder zweefde dan zijn voet en zo offside leek op te heffen. Ook hierop voerde het Referee Department nu een simulatie uit: de 3D-lijn overlapte met de 2D lijn. Gelijke hoogte dus en eigenlijk geen buitenspel. “Maar als de twee lijnen overlappen moet de VAR de beslissing van de assistent volgen”, aldus Layec. Mocht de technologie voorhanden geweest zijn, zou de goal dus ook niet gegolden hebben. Maar als de assistent niet gevlagd zou hebben, had het doelpunt met 3D ook geteld.

In gelijkaardige ‘close calls’ zoals bij de fase van Lior Refaelov zal de VAR voortaan altijd de 2D-lijn naast de 3D-lijn met een zoom-functie vergelijking. Bij die uitvergroting mag de VAR pas een een beslissing van de assistent-ref overrulen als er zichtbaar ruimte is tussen de 2D en 3D-lijn. Stephanie Forde, operationeel directrice van de Belgische arbitrage, schat dat ongeveer in 85% van de buitenspelgevallen het niet nodig zal zijn om de 3D-lijn te trekken. Indien de VAR wel de 3D-lijn moet gebruiken, zullen de fans in de stadions en de TV-kijkers iets meer geduld moeten uitoefenen eer het verdict gekend is. “Een 2D-lijn trekken duurt gemiddeld tussen 40 seconden en een minuut. Een 3D-lijn trekken zal tussen anderhalve minuut en een minuut en 45 seconden duren”, zegt Forde.

Volledig scherm Bertrand Layec, technisch directeur van de Belgische arbitrage, gaf op een informeel persmoment toelichting bij enkele discutabele fases in het Belgische en internationale voetbal. © Photo News

Lees ook: