Shanghai SIPG kondigt komst van Ivan Leko officieel aan

Antwerp Shanghai SIPG: club die ooit 300 miljoen bood voor Cristiano Ronaldo en waar Ivan Leko financiële slag van zijn leven zal slaan

28 december “Ze hebben 300 miljoen euro geboden, de speler kan er meer dan 100 miljoen per jaar verdienen.” Ooit, toen het geld niet op kon, was de hemel de limiet voor Shanghai SIPG. Vandaag druppelt de geldkraan er nog. Zie de lucratieve deal die Ivan Leko sloot. De Kroaat laat zijn gezin in België achter om er een loon op te strijken dat niet te vergelijken is met dat van bij Antwerp. Waar komt hij terecht en hoeveel gaat Leko verdienen in China?